Maarten van der Weijden staakt zwemtocht: te misselijk om door te gaan

Maarten van der Weijden zal zijn 22-stedentocht woensdag niet hervatten. In overleg met een arts en zijn coaches is besloten dat de zwemmer woensdag niet het water in gaat. Hij is misselijk en heeft buikklachten.

Redactie Geschreven door

Met zijn 'langste zwemtocht tot nu toe' zamelt Van der Weijden geld in voor het Prinses Máxima Centrum, het ziekenhuis voor kinderen met kanker in Utrecht. De zwemmer begon maandag met zwemmen in zijn woonplaats Vught.

Misselijkheid

Nu, twee dagen later, is duidelijk dat hij niet meer het water in gaat. Volgens de coaches kampt Van der Weijden woensdag met misselijkheid en buikklachten. Eerder meldde die coaches al dat Van der Weijden pas later op de dag zou starten. Een update wordt later op de dag verwacht, melden de coaches, die iedereen bedanken voor de donaties en steun langs de kant. Van der Weijden zou woensdag naar Waalwijk zwemmen.

Dit zijn alle steden op de route van de 22-stedentocht: Vught, Den Bosch, Oisterwijk, Tilburg, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Waalwijk, Heusden, Woudrichem, Gorinchem, Vianen, Ameide, Nieuwpoort, Schoonhoven, Ammerstol, Haastrecht, Gouda, Woerden, Montfoort, IJsselstein en uiteindelijk Utrecht.