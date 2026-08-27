Hoodfights Den Bosch is na groot vechtevenement niet meer welkom in België

De omstreden vechtclub Hoodfights Den Bosch is niet meer welkom in de Belgische sporthal waar de organisatie de afgelopen maand trainde en vocht. Dat gebeurde na een groot internationaal evenement afgelopen weekend. De gemeente Hechtel-Eksel ontdekte naar eigen zeggen pas na klachten van omwonenden met wie ze te maken had. Hoodfights laat weten dat het nieuws voor hen als een verrassing komt: "Iedereen was juist enthousiast."

Hoodfights Den Bosch ontstond tijdens de coronacrisis. De club van de excentrieke voorman Yannick van Dinther, alias 'probleem073', organiseerde tientallen illegale gevechten op straat en in het bos, zonder de regels van erkende vechtsportbonden. Politie, meerdere gemeenten en de Nederlandse Vechtsportautoriteit uitten eerder al kritiek op de organisatie. Verkast naar België

Waar de video's op de socialmediakanalen van Hoodfights tot voor kort in Brabantse bossen en weilanden werden opgenomen, doken er begin juli beelden op van een sporthal. Binnen staan hekken waarbinnen wordt gevochten.

Bij Hoodfights vechten mannen in verschillende gewichtsklassen.

Dat gebeurt volgens het vertrouwde Hoodfights-recept: geen regels van de vechtbonden, geen ringarts en deelnemers uit verschillende gewichtsklassen die tegen elkaar vechten. Precies die ingrediënten zorgden in Nederland voor onrust bij de autoriteiten, met meerdere dwangsommen van gemeenten tot gevolg.

De hal waar het nu om gaat blijkt de gemeentelijke sporthal van Hechtel-Eksel te zijn, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Het dorp met ruim 13.000 inwoners ligt net over de Belgische grens, ongeveer een uur rijden vanaf Den Bosch, in een rustige woonwijk.

Bezoek van een schepen

Van Dinther (36) uit Den Bosch is trots op de nieuwe locatie. Anders dan in Nederland maken de Belgische autoriteiten volgens hem geen probleem van de gevechten. Onlangs kreeg hij naar eigen zeggen zelfs bezoek van een enthousiaste burgemeester, tijdens een internationaal evenement met vechters uit Groot-Brittannië.

'Probleem073' (op de rug) met de 'burgemeester'.

Op Instagram schrijft hij: "Wanneer je de game hebt uitgespeeld, wanneer de burgemeester gezellig op bezoek komt bij ons internationale event, alles tot in de puntjes verzorgd en geregeld." Hij verwijst daarbij naar zijn eigen strijd met de Nederlandse autoriteiten: "De man van 250.000 euro dwangsommen tot burgemeester-VIP."

Toch niet welkom

Dat bezoek lijkt bij navraag anders te liggen. De man op de foto is niet de burgemeester, maar schepen van sport Jan Vangenechten. Hij zou naar de sporthal gegaan zijn na signalen van bezorgde buurtbewoners. Hoodfights is inmiddels niet meer welkom, laat burgemeester Jan Dalemans aan Omroep Brabant weten. Bij de reservering van de gemeentelijke sporthal is aanvankelijk onjuiste informatie gegeven over de aard van de activiteit, zo beweert Dalemans. Ook zou de reservering op naam van een privépersoon zijn gedaan, niet op naam van Hoodfights Den Bosch. Schepen Vangenechten: "Vechtsport heeft een waardevolle plaats in onze samenleving, wanneer dat gebeurt binnen een professioneel en controleerbaar kader. Zolang die garanties ontbreken, kan het lokaal bestuur hieraan geen medewerking verlenen."

Wat voor internationaal event was dit? Het evenement in België heette 'HFDB38, UK invades Holland special'. Meerdere mannen uit Groot-Brittannië kwamen naar België om te vechten tegen Nederlanders. Zoals wel vaker eindigde de middag voor sommige vechters op de spoedeisende hulp, zo is te zien op social media. Op het evenement waren ook Europese titels te winnen. Barry Smit van de Nederlandse Vechtsportautoriteit relativeert desgevraagd de waarde van die titels, die hij 'chocolate belts' noemt: "Hoodfights en vergelijkbare initiatieven organiseren ongereguleerde vechtpartijen. Ze zijn nergens bij aangesloten en kunnen dus zelf titels verzinnen en uitdelen, zoals je op de camping met kinderen uit verschillende landen een Europees kampioenschap tikkertje kunt organiseren."