Meerdere sporen van brandstichting gevonden bij toekomstige asielopvang

In de toekomstige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Valkenswaard is woensdagavond op twee plekken geprobeerd brand te stichten. Dat bevestigt de politie donderdagochtend.

Bij de brandstichting gingen meerdere ramen kapot. Er zijn zwarte roetvlekken zichtbaar aan de buitenkant van het pand aan de Leenderweg.

Opvanglocatie goedgekeurd

Anderhalve week geleden werd bekend dat het COA het plan voor de opvanglocatie heeft goedgekeurd. In het bedrijfspand in Valkenswaard worden als alles goed gaat in de toekomst veertig alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 14 tot 18 jaar opgevangen.

Het gaat om een opvang voor de duur van 5 jaar die na evaluatie kan worden verlengd tot 10 jaar. De gemeente en het COA werken de komende maanden de plannen verder uit. Wanneer de opvanglocatie daadwerkelijk opent, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat er brand wordt gesticht in een pand waar een asielopvang moet komen. Eerder deze zomer is er brand gesticht en werden er explosieven gevonden in een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen.