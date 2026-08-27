Poging brandstichting bij toekomstige asielopvang: 'Veiligheid onder druk'
De gemeente Valkenswaard en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) reageren geschrokken op een poging tot brandstichting bij de toekomstige opvanglocatie aan de Leenderweg. Burgemeester Corine van Overdijk noemt de actie ontoelaatbaar en waarschuwt dat het de veiligheid van mensen in gevaar brengt. Ook het COA laat weten geschrokken te zijn.
Bij het pand aan de Leenderweg in Valkenswaard, waar in de toekomst alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen, werden woensdagavond meerdere sporen van brandstichting gevonden.
'Dat brengt mensen in gevaar'
"Pogingen om dat proces door middel van brandstichting, intimidatie of vernieling te beïnvloeden, zijn ontoelaatbaar", zegt Van Overdijk. "Dat brengt mensen in gevaar en zet de veiligheid onder druk."
Wie zijn mening kracht wil bijzetten met brandstichting of vernieling, overschrijdt volgens de burgemeester een grens die in Valkenswaard niet wordt geaccepteerd.
Valkenswaard moet volgens de spreidingswet opvang bieden aan 103 asielzoekers. Ruim een week geleden keurde het COA het plan voor de opvanglocatie goed. Gemeente en COA werken de komende maanden verder aan de uitwerking van de plannen.
Ook COA geschrokken
"Natuurlijk schrikken wij van een gebeurtenis als deze", laat het COA weten. "Mocht uit het politieonderzoek blijken dat er een verband is met de voorgenomen opvanglocatie, dan betreuren wij dat ten zeerste. Dit raakt niet alleen de direct betrokkenen, maar heeft ook invloed op het gevoel van veiligheid in onze gemeente."
Het COA vindt het belangrijk in gesprek te blijven met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. "Juist wanneer meningen verschillen en emoties oplopen, moeten we het gesprek met elkaar blijven voeren, met respect voor elkaar en met oog voor de veiligheid van anderen. Agressie, vernieling of geweld horen daar niet bij."
Wanneer de opvanglocatie precies opengaat, is nog niet bekend.