Poging brandstichting bij toekomstige asielopvang: 'Veiligheid onder druk'

De gemeente Valkenswaard en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) reageren geschrokken op een poging tot brandstichting bij de toekomstige opvanglocatie aan de Leenderweg. Burgemeester Corine van Overdijk noemt de actie ontoelaatbaar en waarschuwt dat het de veiligheid van mensen in gevaar brengt. Ook het COA laat weten geschrokken te zijn.

Bij het pand aan de Leenderweg in Valkenswaard, waar in de toekomst alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen, werden woensdagavond meerdere sporen van brandstichting gevonden. 'Dat brengt mensen in gevaar'

"Pogingen om dat proces door middel van brandstichting, intimidatie of vernieling te beïnvloeden, zijn ontoelaatbaar", zegt Van Overdijk. "Dat brengt mensen in gevaar en zet de veiligheid onder druk."