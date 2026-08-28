Staten praten achter gesloten deuren over vergunningen kippenboeren

Provinciale Staten worden vrijdagmiddag in een niet-openbare vergadering bijgepraat over het mogelijk intrekken van de vergunningen van vijf pluimveehouders. Ambtenaren van de provincie geven toelichting op het proces, gemaakte afwegingen en ruimte die er nog is voor vervolgstappen. De rechterflank van de Staten en de ZLTO zijn boos, omdat de gesprekken met de boeren in kwestie pas later gepland zijn.

Het voorstel voor de bijpraatsessie komt van gedeputeerde vergunningverlening Saskia Boelema (D66) zelf. Op 14 augustus spraken Provinciale Staten al uitgebreid over het plan van Gedeputeerde Staten om de vergunningen rond 1 oktober in te trekken. "Het was een bewogen debat. Ik zag dat er behoefte is aan meer toelichting", schrijft Boelema aan de Staten. Individuele dossiers

Dat de vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt, komt vooral doordat de individuele dossiers van de boeren ter sprake komen. Volgens de provincie gaat het niet om geheimhouding, maar om ruimte voor een zorgvuldig gesprek over complexe situaties waarin verschillende belangen samenkomen. De rechterflank van de Staten is het daar niet mee eens. Zij vinden dat de provincie hiermee juist zaken achterhoudt, noemen de gang van zaken een wanvertoning en vinden het niet netjes dat de kippenboeren zelf nog niet zijn gehoord.