Vergunningen kippenboeren: Staten bijgepraat achter gesloten deuren
Provinciale Staten worden vrijdagmiddag in een niet-openbare vergadering bijgepraat over het mogelijk intrekken van de vergunningen van vijf pluimveehouders. Ambtenaren van de provincie geven toelichting op het proces, gemaakte afwegingen en ruimte die er nog is voor vervolgstappen. De rechterflank van de Staten en de ZLTO zijn boos, omdat de gesprekken met de boeren in kwestie pas later gepland zijn.
Het voorstel voor de bijpraatsessie komt van gedeputeerde vergunningverlening Saskia Boelema (D66) zelf. Op 14 augustus spraken Provinciale Staten al uitgebreid over het plan van Gedeputeerde Staten om de vergunningen rond 1 oktober in te trekken. "Het was een bewogen debat. Ik zag dat er behoefte is aan meer toelichting", schrijft Boelema aan de Staten.
Individuele dossiers
Dat de vergadering achter gesloten deuren plaatsvindt, komt vooral doordat de individuele dossiers van de boeren ter sprake komen. Volgens de provincie gaat het niet om geheimhouding, maar om ruimte voor een zorgvuldig gesprek over complexe situaties waarin verschillende belangen samenkomen.
De rechterflank van de Staten is het daar niet mee eens. Zij vinden dat de provincie hiermee juist zaken achterhoudt, noemen de gang van zaken een wanvertoning en vinden het niet netjes dat de kippenboeren zelf nog niet zijn gehoord.
Boeren niet gehoord
Niet iedereen gaat even hard tekeer. CDA-fractievoorzitter Ronnie Buiks stemde als een van de weinigen tegen het besloten houden van de vergadering. "Wij willen het liefst volledige openheid. Dat specifieke bedrijfszaken niet openbaar kunnen, begrijpen we. Maar dat de boeren er zelf niet bij zijn, vinden we slecht. Hun aanwezigheid zou juist tot snellere resultaten en meer begrip leiden", zegt hij.
Ook landbouworganisatie ZLTO is kritisch. "We vinden dat dit in openheid moet gebeuren, om eigen interpretaties en geruchten te voorkomen. En als het dan toch achter gesloten deuren moet, hebben de kippenboeren het recht om erbij te zijn. Het gaat tenslotte over hen", zegt een woordvoerder.
Vaart achter gesprekken
De provincie zegt juist vaart te hebben gemaakt met het inplannen van de gesprekken met de boeren, die begin september staan gepland. "We zijn direct na het debat van 14 augustus aan de slag gegaan. Er is niets blijven liggen: we hebben meteen agenda's vrijgemaakt en data voorgesteld", laat de provincie weten.
Ward Deckers van coalitiepartij PvdA is juist blij met de informatiesessie. "Het is goed dat we ons als Staten op feiten kunnen baseren, en niet op losse beelden die niet altijd kloppen. We moeten in alle rust onze afwegingen kunnen maken", zegt hij.
De Statenfractie van PVV heeft laten weten dat ze niet meedoet aan het debat als het besloten blijft. Bij aanvang wordt nog een verzoek ingediend op het openbaar te bespreken. Gebeurt dat niet dan dan doet de PVV niet mee.
De provincie benadrukt dat de besluitvorming over dit onderwerp openbaar blijft.