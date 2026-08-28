Steeds meer ratten bij mensen: dit doe je ertegen

Vanwege de droogte duiken ratten steeds vaker op in de leefomgeving van mensen. De knaagdieren zijn op zoek naar vochtige plekken, en komen al snel uit bij vijvers, drinkbakjes voor vogels of tuinslangen. Hoe zorg je ervoor dat je ratten uit je omgeving weghoudt?

Een rattenplaag in een verpleeghuis in Eindhoven en een Tilburgse wijk die kampt met flinke overlast. Het aantal meldingen van ratten is toegenomen, en een mogelijke verklaring kan zijn dat de beestjes op zoek zijn naar water en deze vinden in de omgeving van mensen. Naast dat het in de natuur erg droog is en dus lastig om water te vinden, zorgen mensen ook op verschillende manieren voor een ideale omgeving voor ratten. Bijvoorbeeld door voedsel, afval of huisdieren zoals kippen of konijnen.