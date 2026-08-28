Steeds meer ratten bij mensen: dit doe je ertegen
Vanwege de droogte duiken ratten steeds vaker op in de leefomgeving van mensen. De knaagdieren zijn op zoek naar vochtige plekken, en komen al snel uit bij vijvers, drinkbakjes voor vogels of tuinslangen. Hoe zorg je ervoor dat je ratten uit je omgeving weghoudt?
Een rattenplaag in een verpleeghuis in Eindhoven en een Tilburgse wijk die kampt met flinke overlast. Het aantal meldingen van ratten is toegenomen, en een mogelijke verklaring kan zijn dat de beestjes op zoek zijn naar water en deze vinden in de omgeving van mensen.
Naast dat het in de natuur erg droog is en dus lastig om water te vinden, zorgen mensen ook op verschillende manieren voor een ideale omgeving voor ratten. Bijvoorbeeld door voedsel, afval of huisdieren zoals kippen of konijnen.
Ratten komen daarom al snel voor op plekken waar ook mensen leven, maar dat betekent niet dat je er preventief niks tegen kan doen. Volgens het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) zijn er meerdere maatregelen te nemen tegen de knaagdieren.
Preventieve maatregelen voor ratten:
- Dicht openingen in huizen en gebouwen tot maximaal 0,5 cm. Het is wel belangrijk om hierbij de wettelijke bouwnormen in acht te nemen (bijvoorbeeld in verband met ventilatie van het pand)
- Voorkom onnodige schuilplaatsen, zoals in een langdurige (hout)opslag
- Gebreken in het riool (laten) verhelpen
- Ruimte en omgeving goed schoonhouden
- Erven, terreinen en walkanten onderhouden
- Dichte begroeiing tegen gebouwen voorkomen
- Afval opbergen in goed afgesloten vuilcontainers
- Opbergen van voedsel in goed afsluitbare containers, zodat het onbereikbaar is voor ratten
- Voedselaanbod in tuinen beperken, zoals vogel- en huisdiervoer, fruit, vruchten en noten op de grond, door het tijdig op te ruimen.
Buiten de deur houden
Volgens directeur van de KAD Gerhard Geurtse kunnen deze maatregelen ervoor zorgen dat je ratten buiten je deur houdt, maar het biedt nog geen garantie dat je helemaal geen ratten meer zult zien in je wijk. "Dit is sterk afhankelijk van je omgeving", vertelt hij.
"Als je zelf alles op orde hebt zul je ze minder zien, maar als er in je omgeving nog grote water- en voedselbronnen zijn, is de kans groot dat je nog steeds ratten zult waarnemen".
Daarom is het volgens Geurtse belangrijk om overlast door ratten aan te pakken met alle betrokkenen in de omgeving. "Het valt of staat met die samenwerking".