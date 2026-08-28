Verwarring om Jelle D. en Jelle Adams: ‘Mensen denken dat ik het ben’

“Heb jij twee opa’s vermoord?” Het is een van de berichten die Jelle Adams uit Eersel de afgelopen dagen kreeg. Hij wordt op sociale media voortdurend verward met Jelle D., de 26-jarige verpleegkundige die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. “Ik ben dit niet. Ik ken diegene ook niet.”

De verwarring is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Adams deed eerder mee aan het SBS-programma De Bondgenoten. De verdachte Jelle D. was eveneens deelnemer aan dat programma. Sinds bekend werd dat D. is aangehouden, krijgt Adams vervelende reacties. “Mensen reageren onder mijn posts: ‘Ben jij degene die de twee opa’s heeft gedood?’” Ook vrienden en zijn werkgever krijgen berichten. Zijn beste vriendin Roma wordt gewaarschuwd dat ze bij hem uit de buurt moet blijven. “Ze krijgt berichten als: ‘Je moet niet met hem omgaan, hij is gevaarlijk.’” Zelfs naar zijn werk worden volgens Adams berichten gestuurd. “Dan vragen mensen: ‘Weten jullie wel dat er een crimineel bij jullie werkt?’”

Vragen of hij de Jelle uit het nieuws is

In eerste instantie kon Adams de verwarring nog wel relativeren. Al snel kwamen er vragen binnen of hij soms de Jelle uit het nieuws was. Maar toen de berichten steeds heftiger werden, besloot hij er iets van te zeggen. “Toen iemand stuurde: ‘Heb jij twee opa’s vermoord? Dat kleine kinderen nu hun opa moeten missen?’ Dat was wel de druppel”, vertelt hij. Daarom plaatste hij een filmpje op Instagram. “Ik krijg best veel nare of vervelende reacties dat ik dit zou zijn. Maar zoals je ziet ben ik gewoon aan het werk”, zegt hij daarin. “Ik wil even uit de wereld helpen dat de miscommunicatie ontstaat dat ik dit zou zijn.” Hoopt dat de berichten stoppen

Adams hoopt dat de aandacht voor de persoonsverwisseling ervoor zorgt dat de berichten stoppen. Vrijdagochtend kreeg hij er opnieuw een. “Ben jij het nou of niet? Ik geloof het allemaal niet”, kreeg hij te lezen. Hij probeert er verder niet te zwaar aan te tillen. “Ik ben gewoon lekker mijn ding aan het doen.” En tegen zijn volgers: “Dan kunnen jullie weer normaal naar mijn filmpjes kijken.” Jelle D. zit ondertussen nog vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Zijn voorarrest is onlangs met twee weken verlengd. Hier lees je alle verhalen over Joris Zorg.