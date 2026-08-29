Tilburgse verdachten van aanslag synagoge gaan 's nachts terug voor zitting

Rechters van de rechtbank Rotterdam willen snel gaan kijken bij de synagoge in Rotterdam, waar op 13 maart een aanslag is geweest. Dit heeft de rechtbank vrijdag besloten. De rechters willen met eigen ogen zien of het voor de Tilburgse verdachten duidelijk moet zijn geweest dat zij een aanslag pleegden op een Joodse instelling.

De verdachten, hun advocaten, officieren van justitie en de pers mogen bij de 'zitting ter plaatse' aanwezig zijn. Op die manier kan iedereen ter plekke een beeld vormen van de situatie.

Centrale vraag tijdens de schouw zal dan ook zijn wat de verdachten aan symbolen hebben kunnen zien in het donker. De Tilburgse verdachten ontkennen namelijk dat zij vooraf wisten dat het doelwit een synagoge was. Pas na hun arrestatie zouden zij daar achter zijn gekomen.

Wel of geen terrorisme?

Volgens het Openbaar Ministerie waren de panden van de synagoge wel degelijk herkenbaar als joods gebouw, door onder meer een Davidster en een Hebreeuwse tekst. Die wetenschap is cruciaal omdat het OM uitgaat van terrorisme, schrijft Rijnmond. Als terrorisme kan worden bewezen, kunnen er ook hogere straffen worden opgelegd.

De rechter zei zich te realiseren dat er heel wat komt kijken bij het organiseren van een dergelijke schouw. “De buurt moet goed worden geïnformeerd. Het moet niet tot een oploopje gaan leiden.” Om het proces niet te zeer te vertragen, gaf hij het OM de opdracht een en ander op korte termijn te regelen.

Explosie bij synagoge

De explosie vond plaats in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 maart bij een synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Agenten kwamen de eerste vier verdachten op het spoor doordat het voertuig waarin zij reden opvallend rijgedrag vertoonde. In hun auto vonden agenten uiteindelijk een jerrycan.