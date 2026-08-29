Vluchter veroorzaakt crash en tien bestuurders onder invloed bij controle
De politie heeft tijdens een verkeerscontrole vrijdagavond aan de Ringbaan-Zuid in Tilburg meer dan veertig bekeuringen uitgedeeld. Elf bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed van drugs of een combinatie van drugs en alcohol. Een bestuurder veroorzaakte even verderop een ravage toen hij aan de controle probeerde te ontkomen.
De politie controleerde tussen half zes en tien uur 's avonds 111 voertuigen ter hoogte van het Willem II Stadion aan de Ringbaan-Zuid. Agenten op motoren en verschillende controleurs hielden de bestuurders in de gaten.
In die paar uur tijd kwamen behoorlijk wat overtredingen aan het licht. Tien automobilisten bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Een andere chauffeur viel door de mand bij een blaastest vanwege te veel alcohol. Ook werd iemand betrapt die zowel drugs als alcohol had gebruikt.
Op de vlucht
Een van de bestuurders die vrijdagavond onder invloed werd betrapt, was een 39-jarige Tilburger. Hij wilde de politiecontrole bij het Willem II-stadion ontlopen en sloeg op de vlucht toen hij een stopteken kreeg.
Daarbij richtte hij een flinke ravage aan. Op de kruising met de Wethouder Baggermanlaan botste hij op twee auto's die voor een rood stoplicht stonden te wachten. Tijdens zijn arrestatie verzette de man zich flink. Later bleek dat zijn rijbewijs eerder ongeldig was verklaard.
Bij de controle werden ook voor een heel scala aan andere overtredingen bestuurders op de bon geslingerd. Zo werden tien automobilisten bekeurd omdat ze geen gordel droegen. Vier mensen wilden hun rijbewijs niet laten zien en twee auto's vervoerden meer mensen dan er gordels beschikbaar waren. Twee bestuurders reden met een defecte koplamp en een automobilist reed 28 kilometer per uur te hard.
Maar daarmee was de koek nog niet op. Een bestuurder reed over de vluchtstrook, iemand reed zonder geldige APK en een andere chauffeur reed tegen de rijrichting in.
Taxi's op de bon
Ook taxi's werden extra onder de loep genomen. Drie taxichauffeurs reden met een verkeerde taxipas. Bij een andere chauffeur stonden verkeerde tarieven in de boordcomputer en daarnaast werden twee boeterapporten opgemaakt omdat bestuurders zich niet aan de verplichte rusttijden hielden.
In viereneenhalf uur tijd werden volgens de politie ongeveer 44 verkeersovertredingen vastgesteld. "De resultaten laten zien dat gezamenlijke controles zeer waardevol zijn voor de verkeersveiligheid", besluit een agent op sociale media.