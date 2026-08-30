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LIVE 112-nieuws | Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten | Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap
Vandaag om 06:23
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Liveblog
06:23
Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten
Een scooterrijder is vrijdag aangehouden in de Rembrandtlaan in Helmond. Omdat de bestuurder zich hevig verzette werden meerdere politie-eenheden ingezet. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend.
05:59
Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap
Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen op de A50 van Oss richting Eindhoven, vlakbij Sint-Oedenrode. Dit gebeurde net voorbij de oprit.
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