LIVE 112-nieuws | Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten | Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap

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06:23 Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten Een scooterrijder is vrijdag aangehouden in de Rembrandtlaan in Helmond. Omdat de bestuurder zich hevig verzette werden meerdere politie-eenheden ingezet. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend. Lees verder