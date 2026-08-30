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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten | Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap

Vandaag om 06:23

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:23

Scooterrijder met drugs aangehouden, verzette zich hevig tegen de agenten

Een scooterrijder is vrijdag aangehouden in de Rembrandtlaan in Helmond. Omdat de bestuurder zich hevig verzette werden meerdere politie-eenheden ingezet. Dat maakte de politie zaterdagavond bekend. 

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05:59

Auto slaat over de kop op A50 bij Sint-Oedenrode, bestuurder viel in slaap

Een auto is zaterdagnacht over de kop geslagen op de A50 van Oss richting Eindhoven, vlakbij Sint-Oedenrode. Dit gebeurde net voorbij de oprit. 

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