Holland Acht met Sander de Graaf prolongeert wereldtitel met wereldrecord

Opnieuw succes voor Nederland op het WK roeien. Op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos pakte de Holland Acht zondagmiddag na een zeer spannende race goud met in de boot Sander de Graaf uit Made. Er moest een fotofinish aan te pas komen, maar daaruit bleek dat Oranje met een wereldrecord (5.17,75) de snelste was.

Voor De Graaf was het de tweede wereldtitel op rij. Voor de boomlange roeier (2.06 meter) is het een belangrijke stap richting de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles, waarbij ze ook goud willen pakken. In Parijs 2024 was zilver een feit.

Vrouwen verliezen wereldtitel

De Nederlandse vrouwenacht, met in de boot Vera Sneijders uit Gerwen en stuurvrouw Dieuwke Fetter uit Dommelen, behaalden zondag de vierde plek. Vorig jaar werden zij wereldkampioen.

Eerdere medailles

Op zaterdag was er ook al Brabants succes op het WK roeien. Margot Leeuwenburgh uit Breda pakte goud in de dubbelvier, Nika Vos uit Waalwijk veroverde brons in de vier-zonder.