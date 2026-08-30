Zo gingen de wagens door de straten van Heeze tijdens de Brabantsedag
De eerste wagens gaan door de straten van Heeze.
De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits.
Dit is de tweede wagen, Vriendenkring de Rijten met Dina met de dartelende ogen.
Wagen drie: Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik
Wagen vier: Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers
Wagen vijf: Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan
Wagen zes: Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels
En dit is wagen zeven: Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag
Wagen 8: Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet?
Wagen 9: Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder
En dit is wagen 10: Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs
En dan is het alweer tijd voor wagen 11: De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920
Wagen 12: Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer
En dit is wagen 13: Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831
Wagen 14: Bloed, Zweet en tranen met Phillywood
Wagen 15: Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II
Wagen 16: Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda