Zo gingen de wagens door de straten van Heeze tijdens de Brabantsedag

De eerste wagens gaan door de straten van Heeze.

De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits.

De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).











Dit is de tweede wagen, Vriendenkring de Rijten met Dina met de dartelende ogen.

Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)













Wagen drie: Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik

Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).











Wagen vier: Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers

Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).













Wagen vijf: Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan

Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).









Wagen zes: Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels

Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).









En dit is wagen zeven: Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag

Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).











Wagen 8: Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet?

Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).













Wagen 9: Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder

Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).











En dit is wagen 10: Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs

Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).















En dan is het alweer tijd voor wagen 11: De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920

De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).















Wagen 12: Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer

Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).











En dit is wagen 13: Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831

Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).

















Wagen 14: Bloed, Zweet en tranen met Phillywood

Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).













Wagen 15: Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II

Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).























Wagen 16: Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda

