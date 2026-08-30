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Zo gingen de wagens door de straten van Heeze tijdens de Brabantsedag

Vandaag om 14:40 • Aangepast vandaag om 16:57
Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)

De eerste wagens gaan door de straten van Heeze. 

Profielfoto van Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits. 

  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
    De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • foto: Lobke Kapteijns.
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).
  • De eerste wagen: Hopeloos met La Radio del Signor Frits (foto: Lobke Kapteijns).

Dit is de tweede wagen, Vriendenkring de Rijten met Dina met de dartelende ogen. 

  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
    Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)
  • Vriendenkring de Rijten, Dina met de dartele ogen (foto: Lobke Kapteijns)

Wagen drie: Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik

  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Snoeyen met De Bossche Schandhuik (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen vier: Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers

  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
    Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).
  • Ge wit ‘t oit noit nie met Dé meesterproef voor bakkers (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen vijf: Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan

  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring van Gaal met Kid Baltan (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen zes: Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels

  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
    Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bouwerij Skôn met Toonaangevend Kessels (foto: Lobke Kapteijns).

En dit is wagen zeven: Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag

  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Kapelstraat met De laatste dag (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 8: Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet?

  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
    Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).
  • Het Zij Zo met Bèr, Uitgestorven of toch niet? (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 9: Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder

  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Haisjô met Ons Moeder (foto: Lobke Kapteijns).

En dit is wagen 10: Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs

  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Ietskes Schif met Holle Bolle Gijs (foto: Lobke Kapteijns).

En dan is het alweer tijd voor wagen 11: De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920

  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
    De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).
  • De Lambrekvrienden met de Olympische Zomerspelen van 1920 (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 12: Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer

  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Oude Ambachten, met De Bende van de Witte Veer (foto: Lobke Kapteijns).

En dit is wagen 13: Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831

  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Rooie Hoek met De Bergse Buskruitramp 1831 (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 14: Bloed, Zweet en tranen met Phillywood

  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
    Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).
  • Bloed, Zweet en tranen met Phillywood (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 15: Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II

  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring De Laarstukken met de Dekmantel van Willem II (foto: Lobke Kapteijns).

Wagen 16: Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda
 

  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
    Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).
  • Vriendenkring Schenkels met Stoof Breda (foto: Lobke Kapteijns).

Kijk hier live mee naar de Brabantsedag in Heeze.  

 

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