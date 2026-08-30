Thijs is fan van de Brabantsedag en komt inspiratie opdoen voor carnaval

Thijs van Loenen uit Prinsenbeek is groot fan van de Brabantsedag. "Zij zijn vandaag de hoofdstad van het land", vertelt hij. "Dat zijn wij met carnaval." Hij komt dan ook graag inspiratie opdoen.

Thijs heeft veel ervaring als het gaat om het bouwen van wagens. Maar dan voor carnaval, in Prinsenbeek. Hij kijkt met bewondering naar wat er in Heeze gebeurt. "Gelukkig wordt het steeds vaker een totaalconcept waar we mee aan de slag gaan. Maar dat doen ze hier al jaren. Dus het is een kijkje in de keuken bij de meesters."

Wat hij mooi vindt is dat er veel alternatieve materialen worden gebruikt bij de Brabantsedag in Heeze. "Dan doen wij ook, maar zij trekken het door in het hele concept. Dat vind ik supervet." Misschien gaan we de invloed van de Brabantsedag wel terugzien in de carnavalsoptocht in Prinsenbeek? Het zou zomaar kunnen, denkt Thijs. Hij bouwt dit jaar niet zelf mee aan een wagen, maar adviseert verschillende clubs.