Pianoleraar Reinier K. (42) misbruikte jongens jarenlang tijdens pianoles

De 42-jarige orgel- en pianoleraar Reinier K. uit Werkendam zit vast voor het misbruiken van vier jongens in zijn praktijk. Dat bleek maandag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Breda. K. misbruikte de vier jongens vaak jarenlang. Opvallend detail is dat Reinier K. vorig jaar nog een taakstraf en een maand cel voorwaardelijk kreeg voor misbruik van een 15-jarige jongen.

Reinier K. liep dus nog in zijn proeftijd en dat maakte zijn verzoek om zijn rechtszaak in vrijheid af te wachten wel heel bijzonder. Volgens zijn advocaat is K. de afgelopen maanden in de cel in Middelburg een ander mens geworden en zal hij nooit meer in de fout gaan met jonge jongens.

De advocaat had goed nagedacht over zijn verzoek om de hechtenis voorlopig te schorsen en kwam met de bijzondere oplossing dat K. het beste kan laten zien dat hij is veranderd als hij op vrije voeten is. Dan kan hij ook proberen zijn huurhuis in Zaltbommel, waar hij sinds een half jaar woont, te behouden en bijvoorbeeld aan de slag te gaan als orgelbouwer.



Verzoek afgewezen

Maar de rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af. De rechtbank wil eerst van een psycholoog horen hoe Reinier K. in elkaar zit en wat een goede behandeling zou kunnen zijn.

En dus blijft K. in de cel en kan hij niet orde op zaken stellen. Zijn leven is nu een puinhoop. Hij was organist van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel maar is daar op non-actief gesteld. Hij gaf orgel- en pianoles aan mensen van alle leeftijden, maar dat zit er voor hem niet meer in.