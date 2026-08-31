Pianoleraar Reinier K. (42) misbruikte jongens jarenlang tijdens pianoles
De 42-jarige orgel- en pianoleraar Reinier K. uit Werkendam zit vast voor het misbruiken van vier jongens in zijn praktijk. Dat bleek maandag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Breda. K. misbruikte de vier jongens vaak jarenlang. Opvallend detail is dat Reinier K. vorig jaar nog een taakstraf en een maand cel voorwaardelijk kreeg voor misbruik van een 15-jarige jongen.
Reinier K. liep dus nog in zijn proeftijd en dat maakte zijn verzoek om zijn rechtszaak in vrijheid af te wachten wel heel bijzonder. Volgens zijn advocaat is K. de afgelopen maanden in de cel in Middelburg een ander mens geworden en zal hij nooit meer in de fout gaan met jonge jongens.
De advocaat had goed nagedacht over zijn verzoek om de hechtenis voorlopig te schorsen en kwam met de bijzondere oplossing dat K. het beste kan laten zien dat hij is veranderd als hij op vrije voeten is. Dan kan hij ook proberen zijn huurhuis in Zaltbommel, waar hij sinds een half jaar woont, te behouden en bijvoorbeeld aan de slag te gaan als orgelbouwer.
Verzoek afgewezen
Maar de rechtbank wees het verzoek tot vrijlating af. De rechtbank wil eerst van een psycholoog horen hoe Reinier K. in elkaar zit en wat een goede behandeling zou kunnen zijn.
En dus blijft K. in de cel en kan hij niet orde op zaken stellen. Zijn leven is nu een puinhoop. Hij was organist van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel maar is daar op non-actief gesteld. Hij gaf orgel- en pianoles aan mensen van alle leeftijden, maar dat zit er voor hem niet meer in.
Volgens justitie heeft K. drie jongens onder de 16 jaar misbruikt en een minderjarige jongen met een gebrekkige ontwikkeling. Een van de slachtoffers was pas 11 jaar toen hij met K. in aanraking kwam en bij een andere jongen vonden de seksuele handeling zo’n acht jaar plaats in de orgel- en pianopraktijk van K. in Werkendam.
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Schaamt zich diep
K. heeft veel spijt van alle seksuele handelingen, zoals strelen en aftrekken. Hij schaamt zich diep dat hij zijn eigen belang zo lang voor heeft laten gaan, vertelde hij maandag in de rechtbank. Hij heeft de afgelopen maanden goed na kunnen denken in de cel en beseft nu dat hij verkeerd bezig was, zo vertelde hij. Hij wil nu niets liever dan de wereld laten zien dat hij is veranderd.
De rechtbank hoorde zijn goede bedoelingen aan, maar vindt het dus nog te vroeg om zijn mooie woorden te geloven. Eerst moet een psycholoog beoordelen wat voor persoon Reinier K. echt is en of hij moet worden behandeld.
De zaak van K. doet sterk denken aan die van politieman en bekende organist André N., ook uit Werkendam. Die werd vorig jaar opgepakt voor het misbruiken van vier minderjarige jongens uit de streng gereformeerde wereld. Na driekwart jaar in de cel werd hij in februari voorlopig vrijgelaten. Het is nog niet bekend wanneer de zaak van André N. inhoudelijk wordt behandeld.
De volgende pro forma van Reinier K. is op 27 november. Tot die zitting blijft hij in ieder geval vastzitten.
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