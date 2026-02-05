Organist en agent André N. op vrije voeten in afwachting van misbruikzaak

De 35-jarige André N. uit Werkendam, die ervan wordt verdacht vier jongens seksueel te hebben misbruikt, mag de gevangenis verlaten. Hij mag de behandeling van zijn zaak thuis afwachten. Dat heeft de rechtbank van Middelburg donderdag bepaald. N. zat ruim tien maanden vast.

Omroep Zeeland & Marieke Smid Geschreven door

Een belangrijke reden voor zijn vrijlating is dat er geen zicht is op een inhoudelijke behandeling op korte termijn, schrijft Omroep Zeeland. Ook weegt de rechtbank mee dat André N. kampt met psychische problemen, waarvoor hij in de gevangenis niet kan worden behandeld. De verdachte moet wel aan strenge voorwaarden voldoen. Zo krijgt hij een contactverbod met de vermeende slachtoffers, een locatieverbod voor sommige gebieden en moet hij meewerken aan een behandeling.

Deskundige vinden

Dat de rechtszaak voorlopig nog niet behandeld kan worden, heeft verschillende oorzaken. Zo blijkt het lastig om een deskundige te vinden die op korte termijn onderzoek kan doen naar de psychische gezondheid van Andre N.

Er is nu wel iemand gevonden, maar die kan pas eind april starten met het onderzoek. Op zijn vroegst ligt dan in juni een rapport op tafel. Ook moeten er nog getuigen worden gehoord en dat gebeurt begin april. Het zal bovendien lastig zijn om een geschikte datum voor de zaak te vinden. De inschatting is dat die anderhalve dag in beslag neemt. Waarschijnlijk is daar pas ná de zomer tijd voor.

Wie is André N.? De 34-jarige André N. werd in april vorig jaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van seksuele handelingen met een jongen van 15 en het verkrachten van drie jongens van tussen de 16 en 18 jaar. Een van hen komt uit Werkendam, de andere twee uit de provincie Zeeland en de Veluwe. Ook wordt N. vervolgd voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Zo zou hij politie-informatie hebben gedeeld met de vermeende slachtoffers. Het nieuws van zijn arrestatie sloeg in als een bom in de christelijke wereld en ver daarbuiten. N. was politieman bij de eenheid Rotterdam en een bekende organist in kerken. Sinds 2020 is hij uit de kast. In een eerder interview liet hij weten als celibataire homo door het leven te willen gaan. Homoseksualiteit is een lastig onderwerp binnen de reformatorische wereld en daarom heeft hij ook veel contact met jongeren die met die gevoelens worstelen.