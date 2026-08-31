Advocaat ouders overleden Milou noemt tv-optreden psychiater 'kwetsend'

De ouders van Milou Verhoof, het 17-jarige meisje uit Bavel dat in oktober 2023 overleed door euthanasie, zijn niet onder de indruk van de excuses van psychiater Jim van Os. Van Os vroeg na Milous dood samen met dertien collega's in een brief aan het Openbaar Ministerie of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek naar de ouders en de behandelaars van Milou en hun rol bij haar euthanasie.

De psychiater zei zondagavond in Zomergasten dat hij de ouders hiervoor in 2024 zijn excuses heeft aangeboden.

Volgens de moeder van Milou heeft Van Os destijds tegen haar gezegd dat hij alle commotie om de brief "voor iedereen" jammer vond. Ook zou hij hebben gezegd dat hij nog volledig achter de inhoud ervan stond. Zij zou hem hierop hebben gevraagd of hij dus ook achter het verzoek om een onderzoek naar haar en haar man stond. "Ja, er is wel iemand dood hè, dan mag je kritisch zijn", zou daarop zijn antwoord zijn geweest.

"De ouders kunnen hier met de beste bedoeling geen excuus van brouwen, zoals Van Os gisteren live op tv wel verkondigde", laten de advocaten van de ouders weten. "Voor hen is dit opnieuw erg kwetsend en naar de kijker toe bovendien misleidend."

De ouders van Milou hebben op 18 augustus in een kort geding aan de rechter gevraagd alle namen bekend te maken van de ondertekenaars van de brief aan het Openbaar Ministerie. Zij willen de briefschrijvers voor het tuchtrecht ter verantwoording roepen, maar dat kan alleen als de namen bekend zijn. Het OM wilde die eerder niet vrijgeven. De rechter doet hierover op donderdag 3 september uitspraak.