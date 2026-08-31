Wie jarig is trakteert: hier deelt Omroep Brabant worstenbroodjes uit
Wie jarig is, trakteert. En als Omroep Brabant 50 jaar bestaat, kan dat natuurlijk maar met één ding: worstenbroodjes. Daarom trekken we dinsdag de hele provincie door om ze gratis uit te delen. Van Eindhoven tot Bergen op Zoom en van Breda tot Den Bosch.
Het worstenbroodje hoort inmiddels net zo bij Brabant als carnaval en de zachte g. Het staat op tafel bij opa en oma, gaat mee naar de Efteling en smaakt misschien nog wel het beste na een avond stappen. Eigenlijk gewoon de beste verjaardagstraktatie. Nou ja, eigenlijk het beste voor elk moment.
En dus pakken we dinsdag op onze vijftigste verjaardag flink uit. Bekende presentatoren van Omroep Brabant rijden maandag door de provincie om lezers, luisteraars en kijkers te trakteren.
Hier trakteren we
Wil je maandag een gratis worstenbroodje scoren? We zijn op deze plekken te vinden:
06.00 uur: Eindhoven Airport
07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven
09.15 uur: Fontys Campus Stappegoor in Tilburg
10.00 uur: Grote Markt in Bergen op Zoom
11.45 uur: Markt in Roosendaal
13.15 uur: Centrum van Oudenbosch
15.00 uur: Valkenberg stadspark in Breda
16.00 uur: Centrum van Uden
17.30 uur: Stationsplein in Den Bosch, centrumzijde
Trommel dus je collega's, vrienden of familie op en kom langs. Op is op.
Van boerenhap tot Brabants icoon
Dat we juist worstenbroodjes uitdelen, is geen toeval. De snack heeft diepe wortels in Brabant. Al vóór de twintigste eeuw werden hier worstenbroodjes gegeten.
Boeren zochten vroeger naar manieren om vlees na de slacht langer goed te houden. Door gekruid vlees in brooddeeg te wikkelen en te bakken, bleef het langer houdbaar. Praktisch én lekker.
Inmiddels is het worstenbroodje uitgegroeid tot iets waar veel Brabanders trots op zijn. Iedere bakker heeft zijn eigen recept. De een gebruikt wat meer nootmuskaat, de ander een eigen verhouding tussen rund- en varkensvlees. En ook vegetarische en vegan varianten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken.
De hele verjaardag van Omroep Brabant is maandag live te volgen via onze site, app, radio, tv en Brabant+.
Hier lees je alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant.