Wie jarig is trakteert: hier deelt Omroep Brabant worstenbroodjes uit

Wie jarig is, trakteert. En als Omroep Brabant 50 jaar bestaat, kan dat natuurlijk maar met één ding: worstenbroodjes. Daarom trekken we dinsdag de hele provincie door om ze gratis uit te delen. Van Eindhoven tot Bergen op Zoom en van Breda tot Den Bosch.

Het worstenbroodje hoort inmiddels net zo bij Brabant als carnaval en de zachte g. Het staat op tafel bij opa en oma, gaat mee naar de Efteling en smaakt misschien nog wel het beste na een avond stappen. Eigenlijk gewoon de beste verjaardagstraktatie. Nou ja, eigenlijk het beste voor elk moment. En dus pakken we dinsdag op onze vijftigste verjaardag flink uit. Bekende presentatoren van Omroep Brabant rijden maandag door de provincie om lezers, luisteraars en kijkers te trakteren.

Hier trakteren we

Wil je maandag een gratis worstenbroodje scoren? We zijn op deze plekken te vinden: 06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt in Bergen op Zoom

11.45 uur: Markt in Roosendaal

13.15 uur: Centrum van Oudenbosch

15.00 uur: Valkenberg stadspark in Breda

16.00 uur: Centrum van Uden

17.30 uur: Stationsplein in Den Bosch, centrumzijde Trommel dus je collega's, vrienden of familie op en kom langs. Op is op.