Hoe gehakt in deeg kan uitgroeien tot icoon van een provincie

Het worstenbroodje is allang meer dan een snelle hap. Het is een stukje Brabantse identiteit geworden. Maar hoe groeide een eenvoudige boerenhap uit tot een icoon van de provincie?

Er zijn een paar dingen in Brabant die je niet hoeft uit te leggen aan een provinciegenoot: carnaval, de zachte g en het Brabantse worstenbroodje horen daar zeker bij. Het is de dampende schaal die vroeger bij opa en oma thuis op tafel kwam, het is de perfecte snack voor een dagje Efteling of na een avondje stappen. Het is óók een perfecte verjaardagstraktatie: daarom deelt Omroep Brabant op 1 september worstenbroodjes uit, om zijn 50-jarig bestaan te vieren. Maar daar dadelijk meer over.

Boerenhap en lokale bakkers

De oorsprong van het worstenbroodje ligt in de Brabantse bakkers- en boerentraditie. Al vóór de twintigste eeuw werden worstenbroodjes gegeten. Dat had in eerste instantie weinig met Brabantse trots te maken, maar vooral met praktisch boerenverstand. Toen vlees nog niet lang goed bleef, zochten boeren naar manieren om het langer te bewaren en zoveel mogelijk van hun slacht te gebruiken. Veel boeren hielden varkens en slachtten die thuis. "Ze kwamen erachter dat het vlees langer goed bleef als zij hun worsten in brooddeeg wikkelden en dit dan bakten", vertelt Ton Poppelaars van de bakkersopleiding in Eindhoven. Het past bij het Brabant van vroeger: nuchter, praktisch en zuinig. Niet weggooien wat nog goed is, maar er iets lekkers van maken.

Mee met de trends

Een worstenbroodje is een Brábants worstenbroodje wanneer het een zacht, handgerold deeg is met gekruid en sappig gehakt in het midden. De uiteinden van het broodje moeten dicht zijn, daarmee verschilt het van de fabrieksworstenbroodjes die in supermarkten door heel het land te koop zijn. Inmiddels geeft bijna iedere bakker zijn eigen draai aan de klassieker. De een gebruikt wat meer nootmuskaat, de ander zweert bij een bepaalde verhouding tussen rund- en varkensvlees. Het broodje verandert mee met de tijd: steeds meer bakkers experimenteren met vegetarische en vegan varianten. Dat werd in 2025 ook duidelijk tijdens de verkiezing van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Naast de traditionele wedstrijd waren er voor het eerst prijzen voor het meest innovatieve en het lekkerste vegan worstenbroodje. De winnende vegan variant werd gemaakt met tarwe, oesterzwammen en lupinebonen, een peulvrucht die veel in Brabant wordt verbouwd.

Een broodje waar Brabant trots op is

Waarom het worstenbroodje zo sterk onderdeel is geworden van de Brabantse identiteit, is moeilijk aan te wijzen. Maar dat het zo is, staat buiten kijf. Uit onderzoek blijkt dat Brabanders het worstenbroodje noemen als een van de dingen waar ze het meest trots op zijn. De provincie ziet het als cultureel erfgoed en als symbool van gezelligheid en samenhorigheid. Misschien is dat ook wel de kracht van het worstenbroodje. Het komt van dichtbij. Van de bakker om de hoek, de slager uit het dorp en de keuken van je familie. Het is eten dat je deelt, dat bij bijzondere momenten hoort, maar net zo goed op een gewone donderdagmiddag kan. Wie jarig is trakteert

Wie jarig is trakteert, en wat hoort er nou meer bij een Brabants feestje dan een worstenbroodje? Op 1 september trekken bekende presentatoren van Omroep Brabant de provincie door om worstenbroodjes uit te delen aan onze lezers, luisteraars en kijkers. Van dit feestje doen we ook verslag: de hele dag live te volgen op onze site, app, radio, tv en onze gratis streamingdienst Brabant+. Dus trommel je collega's of vrienden op en kom op de volgende locaties een gratis worstenbroodje halen.

Waar kan ik een gratis worstenbroodje halen op 1 september? 06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: De Markt Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Centrum Uden

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)