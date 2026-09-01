Sneeuwschuivers in de zomerzon: ‘Voor ons begint de winter nu al’

De zon schijnt volop en het is maandag ruim boven de 20 graden. Toch rijden bij het steunpunt van Rijkswaterstaat in Den Bosch vrachtwagens rond met sneeuwschuivers. Terwijl de zomer nog lang niet voorbij lijkt, wordt hier alles klaargemaakt voor de komende winter.

Rijkswaterstaat houdt deze dagen de jaarlijkse grote controle van alle strooiwagens, sneeuwschuivers en ander materiaal dat bij gladheid nodig is. Vanaf begin oktober moeten de wagens direct de weg op kunnen als het gaat vriezen of sneeuwen. "Het klinkt heel gek met dit weer, maar voor ons is dit echt de aftrap van het winterseizoen", zegt Wesley Maurer, adviseur gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat. De vrachtwagens en sneeuwschuivers hebben na de vorige winter maanden stilgestaan. Daarom wordt bekeken of alles nog werkt. Dat levert soms problemen op. "Lampjes die kapot zijn, stekkers die zijn aangetast of onderdelen die zijn vastgeroest", somt Maurer op. Reparaties worden meteen uitgevoerd.