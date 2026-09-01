Sneeuwschuivers in de zomerzon: ‘Voor ons begint de winter nu al’
De zon schijnt volop en het is maandag ruim boven de 20 graden. Toch rijden bij het steunpunt van Rijkswaterstaat in Den Bosch vrachtwagens rond met sneeuwschuivers. Terwijl de zomer nog lang niet voorbij lijkt, wordt hier alles klaargemaakt voor de komende winter.
Rijkswaterstaat houdt deze dagen de jaarlijkse grote controle van alle strooiwagens, sneeuwschuivers en ander materiaal dat bij gladheid nodig is. Vanaf begin oktober moeten de wagens direct de weg op kunnen als het gaat vriezen of sneeuwen.
"Het klinkt heel gek met dit weer, maar voor ons is dit echt de aftrap van het winterseizoen", zegt Wesley Maurer, adviseur gladheidsbestrijding bij Rijkswaterstaat. De vrachtwagens en sneeuwschuivers hebben na de vorige winter maanden stilgestaan. Daarom wordt bekeken of alles nog werkt.
Dat levert soms problemen op. "Lampjes die kapot zijn, stekkers die zijn aangetast of onderdelen die zijn vastgeroest", somt Maurer op. Reparaties worden meteen uitgevoerd.
Ook de sneeuwschuivers krijgen extra aandacht. Die hadden afgelopen winter veel te verduren. Vooral begin januari sneeuwde het dagen achter elkaar. "Toen hebben we alle sneeuwschuivers maximaal moeten inzetten." De onderkant van zo'n schuiver gaat tijdens het werk voortdurend over het asfalt en kan daardoor flink slijten.
Miljoenen kilo's zout
Ook aan strooizout is geen gebrek. Alleen al in Den Bosch ligt vier miljoen kilo klaar. Verspreid over Brabant heeft Rijkswaterstaat 12,5 miljoen kilo op voorraad.
Dat lijkt enorm veel, maar afgelopen winter was bijna die hele voorraad nodig. In Brabant werd ongeveer tien miljoen kilo zout gebruikt, een groot deel daarvan in de eerste week van januari. In Brabant-Oost alleen al ging ongeveer 1,3 miljoen kilo de weg op..
Maurer zag toen hoe snel het kon gaan. Een hoeveelheid zout waar normaal een heel seizoen mee wordt gedaan, was tijdens de sneeuwval in korte tijd verdwenen. "Na het weekend kwam ik terug en was één zoutloods leeg. Dat was wel even schrikken."
Strooichauffeur Jan Bouwmeester kijkt alweer uit naar de winter. Zijn wagen doorstond maandag de controle zonder problemen. "Zodra die schuif er weer op zit, dan gaan we ploegen. Ik heb er zin in."
Voorlopig loopt hij nog gewoon in een T-shirt rond. Maar als het aan Bouwmeester ligt, mag er deze winter best flink wat sneeuw vallen. "Voor mij mag het heel veel zijn."