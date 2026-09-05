Een knetterende ruzie gaf het bevrijdingsbloemencorso een wrange nasmaak

Het had een optocht moeten worden waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog groots werd gevierd. Maar het Bloemencorso Zundert in 1945 mondde uit in een knetterende ruzie tussen twee deelnemende buurtschappen. Dat conflict liep zo hoog op dat buurtschap Poteind weigerde zijn prijzen op te halen en de verliezers treiterend werden toegezongen door winnaar buurtschap Het Laer.

Wie zich tegenwoordig tussen de buurtschappen mengt die jaarlijks de wagens leveren voor het Bloemencorso Zundert, ziet grote onderlinge verbondenheid en eenheid. Maar vroeger was dat heel anders, weet het historisch geweten en ontwerper van vele creaties Ad van Hassel (80) maar al te goed. "De rivaliteit was groot. Ze bouwden hun wagens in tenten en duldden niemand in de buurt. Als iemand te dichtbij kwam, werd direct geroepen: 'Wat kom gij hier doen?' Alles moest supergeheim blijven."

De winnaar van het Bloemencorso Zundert in 1945: Boerenerf van buurtschap Het Laer (foto: Bloemencorso Zundert)

Na de eerste drie edities van het corso gooit de Tweede Wereldoorlog roet in het eten. Vanwege de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939 worden alle festiviteiten op het laatste moment afgelast. "Het benodigde geld was al opgehaald en buurtschap De Markt had zelfs zijn wagen al klaar. Die werd op zolder gezet en reed zes jaar later mee in het corso", vertelt Van Hassel. Geen versierde fietsen

Op 27 oktober 1944 wordt Zundert door Amerikaanse troepen bevrijd, maar dat moment komt te laat om dat jaar nog een corso te houden. Dat volgt een jaar later, op 1 september. "Ondanks dat er, zo direct na de oorlog, weinig bloemen zijn, hebben de inwoners ontzettend lang uitgekeken naar dit moment. De financiën waren er, want het geld van de editie die in 1939 zou worden gehouden, was gewoon bewaard. Het vaste onderdeel met versierde fietsen ontbrak, want alle fietsen waren door de Duitsers gejat."

De oorlog dreunt na tijdens het corso: de wagen Jeep door buurtschap Veldstraat (foto: Bloemencorso Zundert)

Bloemencorso Zundert Het corso is in 1936 bedacht om de verjaardag van toenmalig koningin Wilhelmina (31-08-1880 tot 28-11-1962) te vieren. De eerste editie bestond uit versierde fietsen, steppen en een enkele wagen en werd gevierd op dinsdag 8 september. Dat is de geboortedag van Maria, de moeder van Jezus, en was destijds een vrije dag in Nederland. Vanaf 1937 werd het evenement gehouden op de eerste zondag van september en sindsdien is dat traditie. Het Zundertse corso werd als eerste Nederlandse traditie in 2012 opgenomen op de UNESCO-lijst van immaterieel cultureel erfgoed.

Het corso van 1945 staat vooral in het teken van de bevrijding. Zo rijdt buurtschap Veldstraat in een bloemrijke Jeep, zitten look-alikes van koningin Wilhelmina en prinses Juliana in de creatie van Akkermolen en komt buurtschap Wernhoutseweg op de proppen met de Onbekende Soldaat. Op die laatste wagen prijkt de boodschap: 'Hulde aan hen die voor ons vielen', met daarboven de Britse en Amerikaanse vlag.

Buurtschap Wernhoutseweg eert tijdens het corso in 1945 iedereen die omgekomen is tijdens de Tweede Wereldoorlog met de wagen Onbekende Soldaat(foto: Bloemencorso Zundert).

Poteind gooit twee ijzers in het vuur: de adembenemende Vlinder en de kleurrijke Hawaïgroep. Het buurtschap rekent erop hoge ogen te gooien, maar komt bedrogen uit. Het eindigt op plek 4 en 5. Van Hassel: "De jury had een andere mening. En daar waren ze woedend over. Zo boos zelfs dat ze weigerden hun prijzen op te halen."

De Vlinder van buurtschap Poteind (foto: Bloemencorso Zundert)

De overwinning gaat naar Het Laer met Boerenerf. En dat buurtschap wil dat ook weten en viert het feestje groots. Het componeert zelfs een liedje dat luidkeels wordt gezongen en waarmee openlijk de spot wordt gedreven met Poteind. "Ze zongen: 'En wat doen we met de Vlinder van Poteind? En wat doen we met de Vlinder van Poteind? Nou, die stoppen we in het putje van het Laer'", zingt Van Hassel op de melodie van Aai aai jippie jippie jee.

Ook het koningshuis wordt een warm hart toegedragen met de wagen Prinselijke familie van buurtschap Akkermolen (foto: Bloemencorso Zundert).

Daarmee draait het bevrijdingscorso toch niet helemaal uit op het gedroomde feestje. Zie hieronder filmbeelden uit 1937 van de 2e editie van het Bloemencorso Zundert:

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Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+. Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.