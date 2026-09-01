Vernieuwd Raveleijn (inclusief nieuwe attractie) kost Efteling 20 miljoen

Het vernieuwde themagebied Raveleijn in de Efteling opent op 1 december de poorten. Dat heeft het attractiepark dinsdag bekendgemaakt. Op dezelfde dag kunnen bezoekers ook voor het eerst plaatsnemen in de nieuwe attractie Ravenring. De totale vernieuwing van het gebied kost de Efteling 20 miljoen euro.

Wel was bekend dat er geen levende dieren meer zouden worden gebruikt in de Raveleijnshow. Met dat besluit kwam na jaren een einde aan de paardenshow. Ook betekent de metamorfose van de show het einde van de bekende Raveleijn-draak .

In mei presenteerde het pretpark al de nieuwe Ravenring , maar wanneer bezoekers de attractie en de rest van het vernieuwde gebied konden bezoeken, hield de Efteling geheim.

20 miljoen euro

De totale vernieuwing kost het pretpark in Kaatsheuvel 20 miljoen euro. "10 miljoen euro voor de nieuwe show, 5 miljoen euro voor de renovatie van het gebied en 5 miljoen euro voor de nieuwe attractie Ravenring", legt Koen Sanders van de Efteling uit.

Hoewel het decor en de show vernieuwd worden, blijft de kern van het verhaal volgens hem hetzelfde: "Als het kwaad komt, bundelen de helden van Raveleijn hun krachten."

Hoe gaat alles eruit zien?

De nieuwe attractie Ravenring bestaat uit een horizontaal ronddraaiend rad met achttien voertuigen. In elk voertuig kunnen twee passagiers zitten, waardoor er per rit plek is voor 36 bezoekers. De rit duurt ongeveer anderhalve minuut en is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar.

Ook in het themagebied verandert van alles. Zo komt er een nieuwe souvenirwinkel: In den Ravenkorf en kunnen bezoekers voortaan terecht bij Herberg De Verslaegen Draek voor eten en drinken

Hier lees je alle verhalen over de Efteling.