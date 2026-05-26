Efteling presenteert nieuwe attractie Ravenring: zo gaat deze eruitzien

Een ronddraaiend rad met daaraan achttien bakjes waarin bezoekers zelf bepalen hoe schuin ze de lucht ingaan. Dat is de nieuwe attractie Ravenring bij het themagebied Raveleijn in de Efteling, zo heeft het attractiepark dinsdag bekendgemaakt.

Het was al langer bekend dat het hele gebied rond Raveleijn op de schop gaat en dat er naast een nieuwe show ook een nieuwe attractie zou komen. Nu is dus duidelijk wat het gaat worden. De nieuwe attractie komt net buiten de stadsmuren van Raveleijn te staan. In de attractie stappen bezoekers in gevleugelde voertuigen die zijn geïnspireerd op de raven uit Raveleijn. Zo worden ze klaargestoomd als nieuwe helden die de magische stad moeten beschermen, zo beschrijft het attractiepark: "Tijdens de vlucht worden hun vliegkunsten en uithoudingsvermogen op de proef gesteld."

Ravenring bestaat uit een horizontaal ronddraaiend rad met achttien voertuigen. In elk voertuig kunnen twee passagiers zitten, waardoor er per rit plek is voor 36 bezoekers. De attractie is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar die minimaal één meter lang zijn. De rit duurt ongeveer anderhalve minuut. Bezoekers vliegen daarbij tot vijf meter hoog en halen een snelheid van ongeveer veertig kilometer per uur. Met een hendel kunnen bezoekers zelf bepalen hoe schuin hun karretje vliegt. Na afloop ontdekken ze welk magisch element het beste bij hen past: water, vuur, hout, aarde of metaal.

Zo gaat het themagebied rond Raveleijn eruitzien, met net buiten de 'stadsmuren' de nieuwe attractie Ravenring (bron: Efteling).