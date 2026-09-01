Ingebroken en spullen vernield, maar basisschool kan woensdag weer open

Basisschool De Kleine Vos in Mierlo gaat woensdag weer open. Zondagavond brak een groepje van vermoedelijk jongeren in bij de school en liet een spoor van vernieling achter. "We hebben de afgelopen dagen met man en macht gewerkt om morgen weer open te kunnen", vertelt directrice Samantha Berkvens van de school.

De ravage was enorm in het schoolgebouw. Ramen zijn ingegooid, digiborden zijn vernield en meubels zijn kapotgemaakt. Lesgeven was onmogelijk, besloot de directrice. Daarom bleef de school maandag en dinsdag dicht.

"We zijn super geschrokken", benadrukt directrice Samantha Berkvens twee dagen later nog maar eens. "Het is niet onder woorden te brengen wat dit met iedereen hier doet."

'Ontzettend dankbaar'

De afgelopen dagen zijn schoonmakers en glaszetters druk geweest met het opruimen van de puinhoop. "We hebben met man en macht gewerkt om alles weer in orde te krijgen zodat we morgen weer open kunnen. "We zijn ontzettend dankbaar voor alle hulp die we hebben gekregen."