Weer overlast bij Jumbo in Vlijmen: scooter brandt volledig uit

Een scooter is dinsdagavond volledig uitgebrand op de parkeerplaats achter de Jumbo aan de Monseigneur van Kesselstraat in Vlijmen. De scooter stond geparkeerd naast de stalling voor winkelwagens.

Een medewerker van de Jumbo was met de scooter naar zijn werk gekomen. Rond kwart voor tien ging de scooter in vlammen op.

Door de brand raakte ook de stalling voor de winkelwagens zwaar beschadigd. Door de hitte smolten delen van het dak. Ondanks het snelle optreden van de brandweer was de schade groot. Mogelijk is sprake van brandstichting, maar dit is nog niet vastgesteld.

Overlast rond Jumbo

Rond de Jumbo aan het Plein is al langer overlast door groepen jongeren, vaak met scooters. In december vorig jaar waren er meerdere branden in de buurt, onder meer bij containers. Op 31 mei hinderde een scooterrijder hulpverleners bij een brand bij Bakker Bart. Of de scooterbrand van dinsdagavond met die overlast te maken heeft, is niet bekend.