Geweldsexplosie Overasselt: minister wijst naar drugskartels en maffia

Justitieminister David van Weel noemt de geweldsexplosie van dinsdag, net over de provinciegrens in het Gelderse Overasselt, een vermoedelijke criminele afrekening. Hij legt daarbij een link met de georganiseerde misdaad rond drugscriminelen als de uit Breda afkomstige Bolle Jos en Ridouan Taghi die vast zit in Vught. "Zij hebben ervoor gezorgd dat gewortelde, georganiseerde misdaad in Nederland zit", zegt hij tegen de NOS.

Storm Roubroeks & NOS Geschreven door

Van Weel wilde niet ingaan op wie er mogelijk achter het geweld zit, maar spreekt wel van "drugskartels en of maffia die over de Nederlandse grenzen heen opereren". De minister erkent dat criminele organisaties zoals die van Bolle Jos en Ridouan Taghi zijn oorsprong hebben in Nederland en hebben geprofiteerd van logistieke en financiële voorzieningen. Volgens Het Parool is de geweldsexplosie het gevolg van een conflict over 812 kilo cocaïne. De drugs zouden toebehoren aan de groepering rond Bolle Jos. Ook De Telegraaf legde dinsdag al een link tussen de geweldsexplosie en de drugsbaas uit Breda.

Geweldsexplosie en klopjacht

In de nacht van maandag op dinsdag liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij een huis aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten gewond. Politie eenheden kwamen massaal ter plaatse en een klopjacht naar de groep begon. In en rondom Overasselt werden mensen aangehouden. Ook in de haven van Grave en op de A50 bij Uden vonden later politieacties plaats. Of deze acties te maken hebben met de geweldsexplosie in Overasselt is door de politie niet bekend gemaakt. In totaal werden dinsdag 34 mensen opgepakt. Zij komen in ieder geval uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Wie is Bolle Jos?

Jos Leijdekkers uit Breda, ook wel bekend als ‘Bolle Jos’, is de meest gezochte crimineel van ons land. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en wordt gezien als een van de belangrijkste organisatoren van de internationale cocaïnehandel. De Bredanaar is in Nederland en België bij verstek veroordeeld tot meer dan honderd jaar celstraf. Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos. In deze video zie je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: