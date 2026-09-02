Explosie in Rosmalen zorgt voor geschokte reacties: ‘Leek wel een bom’

Een explosie zorgt voor geschokte reacties in Rosmalen. De deur van een flat aan de Fort Prins Willem is weggeblazen en ruiten sneuvelden. “Piepende oren! Het leek wel een bom”, vertelt overbuurvrouw Annemarie Hop.

Verslagen kijken flatbewoners naar de schade. “Alles in de soep! Helemaal vernield”, verzucht Annemarie. Een oudere vrouw: “Ik was helemaal alleen thuis. Mijn zoon belde me dat ik maar binnen moest blijven.”

De politie vermoedt dat er zwaar vuurwerk is gebruikt . De ingang van de flat is woensdagochtend dichtgetimmerd.

“Een harde knal en daarna een lichtflits”, beschrijft flatbewoner Cor Stolzenbach. “Dit is natuurlijk hartstikke gevaarlijk.” Flatbewoners moeten omlopen om naar binnen te kunnen. Glasscherven liggen nog altijd op de stoep.

Opvallende letters

Opvallend is dat de letters ‘A’ en ‘I’ op de flat zijn gespoten. Die waren er volgens meerdere bewoners voor de explosie nog niet.

Buurtbewoners weten niet wie of wat erachter zit, maar beschrijven wel al langer overlast in de buurt. Mauricio: “Hier is altijd wel wat te beleven. Ik schrik hier niet meer van. Hier staat zo vaak politie of brandweer voor de deur.”

‘Onveilig gevoel’

“Mijn auto durfde ik hier lange tijd niet meer in de straat te zetten. Daar gingen jongeren opzitten en er werden blikjes energydrank opgezet”, vertelt Annemarie. Ze voelt zich al langer onveilig in de buurt. Nu durfde ze haar auto net weer terug in de straat te zetten: “Krijg je dit weer.”

Volgens Dtv Nieuws gaat de getroffen flat plaatsmaken voor nieuwe woningen. Annemarie besluit: “De buurt is aan het verloederen. Ze moeten dit maar snel platgooien.”