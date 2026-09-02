Daniëlle stak haar man dood uit noodweer: 'Hij mishandelde mij'

De 49-jarige Daniëlle van der A., die op 25 mei haar man doodstak in hun huis aan de Trouwlaan in Tilburg, heeft daar ontzettend veel spijt van. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Breda tijdens een eerste tussentijdse zitting. Daniëlle moest zich volgens haar advocaat verdedigen toen haar man haar aanviel, maar dat verdedigen liep totaal uit de hand.

De vrouw stak haar man meerdere malen in de borst met een keukenmes en hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Voor die steekpartij zou haar man haar aangevallen hebben en uit angst dat ze in elkaar geslagen zou worden, zou ze een mes hebben gepakt, zo werd de situatie door haar advocaat geschetst in de rechtbank. De advocaat van Daniëlle van der A. vindt daarom dat er sprake is van noodweer of noodweer exces, ofwel de vrouw mocht zich verdedigen tegen de aanvallen van haar man en zou daarvoor ook geen straf dienen te krijgen. Noodweer niet duidelijk

En daarom vroeg de advocaat ook om de vrouw voorlopig vrij te laten tot de inhoudelijke behandeling. Maar de rechtbank vond noodweer helemaal niet zo duidelijk en voerde aan dat het wel vreemd zou overkomen om iemand drie maanden na zo’n gruwelijke steekpartij voorlopig vrij te laten. Daniëlle zat er gedurende de zitting, die inclusief schorsing slechts drie kwartier duurde, maar timide bij. Ze wilde eigenlijk niks zeggen en liet haar advocaat het woord doen. Ze zei alleen aan het einde van de zitting dat ze graag naar huis wilde om dingen te regelen, ‘omdat dat zo moeilijk gaat vanuit de vrouwengevangenis Nieuwersluis bij Utrecht.

Zelf 112 gebeld

Daniëlle belde zelf 112 op de avond dat ze haar man had neergestoken. Haar man (64) werd nog gereanimeerd ter plekke maar dat mocht niet meer baten. De overleden man had een dochter uit een eerdere relatie en samen hadden Daniëlle en hij nog een dochter. Aanvankelijk werd ook de gezamenlijke dochter van haar en haar man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar vader, maar dat bleek op een misverstand te berusten. Daniëlle heeft veel spijt en verdriet en kan in haar cel alleen maar denken aan wat ze heeft gedaan en wat ze de dochters heeft aangedaan. Ook al was het een giftige relatie met veel drank en geweld, toch hield ze van haar man, zo schetste de advocaat. Bont en blauw

“Ze moest zich op die avond van 25 mei verdedigen. Ze was al bont en blauw, had wurgplekken in haar hals en strompelde”, zo schetste de advocaat. “Ze heeft op een gegeven moment een mes uit de keuken gepakt, maar is te ver doorgeschoten in haar verdediging.” Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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