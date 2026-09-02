Tegel van verdachte wijkagent Erwin weggehaald uit Tilburgse Walk of Fame

De tegel van wijkagent Erwin van E. is tijdelijk weggehaald uit de Tilburgse Walk of Fame. Dat bevestigt de gemeente Tilburg na vragen van Woeste Grond. De vloggende wijkagent wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen.

De tegel van de wijkagent had sinds de start in 2009 een plekje in de Walk of Fame. Van E. kreeg deze tegel volgens de gemeente voor zijn verdienste voor en namens de politie in Tilburg. Vorige week vrijdag is de tegel weggehaald in overleg met de politie. "Het feit dat hij door de gebeurtenissen en de lopende rechtszaak niet langer meer bij de politie werkt, zijn aanleiding geweest voor het tijdelijk weghalen van zijn tegel. Dit in afwachting van de uitkomst van de nog lopende rechtszaak", laat de gemeente weten naar aanleiding van vragen van Woeste Grond. Tegel tijdelijk opgeslagen

De tegel is opgeslagen op de gemeentelijke werf in afwachting van de rechtszaak. De gemeente laat weten dat zij op eigen afweging, in afstemming met de politie, dit besluit heeft genomen. Een inwoner had daarnaast via Fixi, het meldingssysteem van de gemeente, gevraagd waarom de tegel er nog lag.

Tot een paar jaar geleden kwamen alle Tilburgers met maatschappelijke verdiensten in aanmerking voor een tegel. Tegenwoordig moeten zij volgens de gemeente 'landelijke bekendheid genieten met hun talent'. De gemeente ziet de situatie met Van E. als incident en ziet geen reden om het beleid voor het toekennen van de tegels aan te passen. Doorspelen van informatie

In januari werd de 62-jarige Van E. samen met zijn vriendin Kaylee van O. (24) opgepakt in zijn huis in Tilburg. Hij zou tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke informatie hebben opgezocht over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen en een explosie. Van de informatie maakte Van E. screenshots en aantekeningen. Zijn vriendin Kaylee van O. (24) speelde dit door aan criminele 'infomakelaars'. Zo luidden de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie (OM) eerder. De wijkagent is bij vele Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord West gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje bij zijn politiewerk. Weer op vrije voeten

In juli besloot de rechtbank dat Van E. en zijn Van O. hun proces in vrijheid mogen afwachten. Volgens de rechtbank was zijn detentie zwaarder dan die van een gemiddelde verdachte, omdat medegevangenen het in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel op hem zouden hebben gemunt. Volgens Van E. zouden zijn medegevangenen een aanslag op hem willen plegen. Uit voorzorg werd hij naar een andere afdeling overgeplaatst. Bekijk hieronder Misdaad Uitgelegd over de zaak over Van E.: