Tilburgse wijkagent (62) en zijn vriendin (24) komen voorlopig vrij

Wijkagent Erwin van E. (62), die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke informatie uit politiesystemen, komt vrijdag op vrije voeten. Dit heeft de rechtbank in Breda donderdagmiddag besloten. Ook van zijn vriendin en medeverdachte Kaylee van O. (24) is het voorarrest geschorst.

Volgens de rechtbank is de detentie van Erwin van E. zwaarder dan die van een gemiddelde verdachte, omdat medegevangenen het in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel op hem zouden hebben gemunt. Van E. vertelde eerder op de dag in rechtszaal hoe de sfeer in de gevangenis compleet is omgeslagen. Uit voorzorg is hij naar een andere afdeling overgeplaatst. Daarna werd in een van de werkzalen een zelfgemaakt mes gevonden. "Buiten loop ik geen gevaar meer, maar binnen wel", zei Van E. Volgens advocaat Jan-Hein Kuijpers kan Van E. sinds zijn aanhouding afgelopen januari niet meer in de politiesystemen en is hij daarom voor criminelen niet meer interessant.

Vloggende wijkagent Erwin van E. werkt al sinds 1984 bij de politie en staat bij veel Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord-West gaf hij zijn volgers dagelijks een inkijkje in zijn werk. Zo deelde hij regelmatig beelden van zijn diensten en de incidenten waarbij hij hulp verleende. Hij zou tussen 2023 en 2026 vertrouwelijke informatie hebben opgezocht over een gestolen partij van 1400 kilo cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goirle. Van die informatie maakte Van E. screenshots en aantekeningen. Zijn vriendin Kaylee van O. (24) speelde die volgens het Openbaar Ministerie door aan criminelen.

Medeverdachte

Ook medeverdachte Kaylee van O. komt vrijdag vrij. Het was donderdag de eerste keer dat de 24-jarige vrouw in de rechtbank verscheen. Bij een eerder zitting was zij, door onbekende reden niet aanwezig. Ze zat voorovergebogen aan tafel in de zaal en liet het woord zo veel mogelijk aan haar advocaat over. Die vertelde dat het erg zwaar is voor Van O. in de gevangenis. Psychisch zou het slechter met haar gaan sinds haar arrestatie. "Ze is wel bezig met het oppakken van haar leven na detentie", zei haar advocaat. Strenge regels

Aan de schorsing van de voorarresten van het koppel zijn verschillende voorwaarden verbonden. Beide verdachten moeten aanwezig zijn bij komende zittingen en krijgen een meldplicht bij de reclassering. Ook is hun een contactverbod met slachtoffers opgelegd. Voor Van O. geldt daarnaast een verbod op kansspelen. Kaylee van O. moet bovendien meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Thuis opgepakt

Het koppel werd begin januari opgepakt en zat daarna in volledige beperkingen. Dat betekende dat Van E. en Van O. alleen contact mochten hebben met hun advocaten en elkaar niet konden spreken. Tijdens de zitting werd duidelijk dat daar later verandering in kwam. Via een speciale belregeling kon het stel, van wie tijdens deze zitting ook bleek dat ze verloofd zijn, vanuit hun gevangenissen alsnog contact met elkaar hebben. Of ze samen naar huis terugkeren, is onduidelijk. Advocaat Jan-Hein Kuijpers liet wel weten dat Van E. overweegt zijn huis in Tilburg te verkopen. Volgens de advocaat heeft de wijkagent behoefte aan meer privacy. De volgende zitting vindt na de zomer plaats. De exacte datum is nog niet bekend.