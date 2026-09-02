Jelle D. 45 dagen langer in de cel na dood hoogbejaarde bewoners Joris Zorg

Verpleger Jelle D., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van Joris Zorg in Oirschot, blijft 45 dagen langer in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer woensdagmiddag besloten.

D. werd zondag 23 augustus thuis van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Een van de overleden bewoners werd twee dagen voordat D. werd opgepakt gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek.

Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantiehulp en zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding helpende, groeide door naar helpende plus en deed vervolgens de opleiding verzorgende IG.

Daarna ging hij werken als verzorgende IG en leerlingbegeleider, vertelde hij in een video van Joris Zorg die online staat.