Jelle D. 45 dagen langer in de cel na dood hoogbejaarde bewoners Joris Zorg
Verpleger Jelle D., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van Joris Zorg in Oirschot, blijft 45 dagen langer in de gevangenis. Dat heeft de raadkamer woensdagmiddag besloten.
D. werd zondag 23 augustus thuis van zijn bed gelicht door een arrestatieteam. Een van de overleden bewoners werd twee dagen voordat D. werd opgepakt gevonden in het zorgcentrum. De politie ging al snel uit van een niet-natuurlijke dood en startte een onderzoek.
Jelle D. begon tien jaar geleden als vakantiehulp en zorghulp bij Joris Zorg. Daarna volgde hij de opleiding helpende, groeide door naar helpende plus en deed vervolgens de opleiding verzorgende IG.
Daarna ging hij werken als verzorgende IG en leerlingbegeleider, vertelde hij in een video van Joris Zorg die online staat.
Reactie Joris Zorg
Een woordvoerder van Joris Zorg in Oirschot liet in de dagen na de arrestatie weten "ontzettend geschrokken" te zijn van het nieuws. "Voor de nabestaanden van de overleden bewoners is dit natuurlijk vreselijk nieuws."
Het woonzorgcentrum gaat er niet van uit dat Jelle D. betrokken is bij nog meer overlijdens. Het Openbaar Ministerie (OM) sluit dat nog niet uit.
Talpa verwijderd afleveringen
Vorige week verwijderde Talpa alle de afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten waarin D. is te zien van alle streamingdiensten. De eerste 39 afleveringen van het eerste seizoen zijn sindsdien niet meer te zien op de streamingplatformen KIJK.nl en NLZIET.
Jelle deed vanaf eind oktober 2023 twee maanden mee aan het SBS-programma.
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