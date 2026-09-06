Bloemencorso Zundert staat op losbarsten, dit zijn de laatste 10 winnaars

Van een slapende draak tot een gigantische ijsbeer en een feniks die uit de as herrijst. Het Bloemencorso Zundert levert ieder jaar talloze spectaculaire creaties op. We kijken aan het begin van deze corso-zondag aan de hand van de winnende wagens terug op de afgelopen tien edities.

Twintig buurtschappen trekken deze zondag alles uit de kast tijdens de jubileumeditie van Bloemencorso Zundert 2026. Na maanden bouwen, lassen, plakken en bloemen steken, presenteren honderden vrijwilligers de meest indrukwekkende corsowagens. In aanloop naar de optocht blikken we terug op de winnende wagens van de afgelopen jaren. Van ontroerende eerbetonen en levensgrote dieren tot humoristische kunstwerken en technisch gezien indrukwekkende spektakelstukken.

Feniks (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2025: Feniks (Tiggelaar)

De meest recente winnaar is Feniks van buurtschap Tiggelaar. De wagen verbeeldde de mythische vogel die uit zijn as herrijst en symbool staat voor hoop, kracht en een nieuw begin. De jury was diep onder de indruk van de theatrale uitvoering, waarbij uit een rokende berg van as en lavarotsen langzaam een gigantische feniks verrees. Het resultaat werd omschreven als "een theatraal hoogtepunt".

Beet! (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2024: Beet! (Schijf)

Met Beet! wist Schijf in 2024 zowel publiek als jury te verrassen. Een enorme roofvis zwom ogenschijnlijk onder een vissersbootje door, klaar om toe te slaan. Juist door het weglaten van een zichtbare waterlijn werd de spanning groter. De jury prees de humor, de perfecte verhoudingen en de indrukwekkende detaillering van de monsterlijke vis.

Nanook (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2023: Nanook (Poteind)

Met een gigantische ijsbeer trok buurtschap Poteind in 2023 alle aandacht. Nanook beeldde een mythische beschermheer van Inuit-jagers uit. Vooral de realistische vacht, de krachtige uitstraling en de gedetailleerde figuratie maakten indruk. De jury sprak van een imposant beeld dat tegelijk kracht, geborgenheid en heldendom uitstraalde.

Freeland Festival (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2022: Freeland Festival (Klein-Zundertse Heikant)

Na twee coronajaren was het feestgevoel in 2022 groot in Zundert. Met Freeland Festival, geïnspireerd op het Amerikaanse Burning Man-festival, bracht het buurtschap Klein-Zundertse Heikant een explosie van kleur, beweging, muziek en figuratie naar de optocht. Volgens de jury was het een perfecte afsluiter van het corso en een visitekaartje voor de toekomst van het evenement.

Murica F*ck Yeah! (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2021: Murica F*ck Yeah! (Klein Zundert)

Klein Zundert koos in 2021 voor satire en ging er met de winst vandoor. Twee enorm uitvergrote scootmobielrijders vormden een knipoog naar de typisch Amerikaanse overdaad en consumptiecultuur. De jury roemde de humor, de details en vooral de gigantische met dahlia's beklede Amerikaanse vlag, die zelfs een speciale pluim kreeg.

Vikings (Archief Corso Zundert).

2019: Vikings (Tiggelaar)

In 2020 ging het Bloemencorso niet door vanwege het coronavirus. Een jaar eerder won buurtschap Tiggelaar met Vikings. Een complete vloot van Vikingschepen leek door de straten van Zundert te varen. Door slim gebruik van perspectief ontstond de illusie van een eindeloze invasievloot. De jury sprak van een overweldigende totaalervaring.

Iguana In(ter)action (Archief Corso Zundert).

2018: Iguana in(ter)action ('t Stuk)

Geen traditionele corsowagen, maar reusachtige leguanen die tussen het publiek door leken te lopen. Dat leverde buurtschap 't Stuk de winst op in 2018. De reptielen werden geroemd vanwege hun levensechte bewegingen, natuurgetrouwe details en de directe interactie met het publiek.

Op Handen gedragen (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2017: Op Handen gedragen (Schijf)

Met Op handen gedragen presenteerde Schijf in 2017 een indrukwekkend en vervreemdend tafereel rond macht, verering en onderdrukking. De wagen viel op door het sterke kleurgebruik, de verfijnde figuratie en de religieuze processiesfeer. Volgens de jury klopte alles: van de kostuums tot de bewegingen.

Gevaarlijk Transport (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).

2016: Gevaarlijk Transport (Tiggelaar)

Een slapende draak die tijdens een speciaal transport door de straten werd vervoerd. Dat was het spectaculaire uitgangspunt van buurtschap Tiggelaar met de wagen: Gevaarlijk Transport. Rook, zwaailichten, begeleidingsvoertuigen en een gigantisch gevaarte maakten in 2016 diepe indruk. De jury noemde de wagen unaniem de nummer één van dat jaar.

Adieu Vincent, een afscheid in bloemen (foto: Erwin Martens / Archief Corso Zundert).