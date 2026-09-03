Ouders krijgen namen van ondertekenaars euthanasiebrief over Milou

De euthanasiebrief met daarop de namen van alle veertien ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel, wordt aan de ouders gegeven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdagochtend bepaald, nadat de ouders van de in 2023 overleden Milou in een kort geding om de openbaring hadden gevraagd.

In de brief, in 2024 verzonden en ondertekend door veertien artsen, zou een aantal van hen aan het OM hebben gevraagd om een verkennend onderzoek te starten naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. In de brief suggereerden zij dat Milou niet meer volledig wilsbekwaam was.

Eerder waren zes van de veertien ondertekenaars bekend. Onder hen waren hoogleraren Jim van Os (UMC Utrecht) en Damiaan Denys (Amsterdam UMC). De andere acht weigerden hun identiteit bekend te maken, ondanks oproepen van Milous ouders. Zij wisten in eerste instantie niet van het bestaan van de brief af. Dat nieuws kwam pas na een interview van Denys in NRC.

Juridisch verweren

Psychiater Menno Oosterhoff, een van de psychiaters die door de briefschrijvers werd genoemd, vroeg de brief op bij het OM. Hij ontving die, maar bijna alle namen waren zwartgelakt. Justitie weigerde de namen openbaar te maken om de 'persoonlijke levenssfeer' van de artsen en psychiater te respecteren en om geen partij te worden in het conflict tussen de ouders en de artsen.

De ouders van Milou wilden de namen hebben om zich juridisch te kunnen verweren. Ze willen een rectificatie en erkenning dat de veertien briefschrijvers onrechtmatig hebben gehandeld.

Bij het kort geding in augustus vertelde Milous moeder geëmotioneerd dat ze doodswensen hebben ontvangen en bij hun huis worden bedreigd. “Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood, is met geen pen te beschrijven en onleefbaar", zei ze bij de rechtszaak.