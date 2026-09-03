Rechter: Ouders Milou moeten namen krijgen van schrijvers euthanasiebrief

De euthanasiebrief met daarop de namen van alle veertien ondertekenaars in de zaak rond de 17-jarige Milou Verhoof uit Bavel, wordt aan de ouders gegeven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdagochtend bepaald. De ouders van de in 2023 overleden Milou hadden in een kort geding om de openbaring van de namen gevraagd.

In de brief, in 2024 verzonden en ondertekend door veertien artsen en psychiaters, vroegen zij om een verkennend onderzoek naar de ouders en de behandelaars van de jonge vrouw. In de brief werd de rol van betrokkenen bij de euthanasie, waaronder de ouders en de psychiater die de euthanasie uitvoerde, openlijk in twijfel getrokken. Brief heeft grote gevolgen voor ouders vindt rechter

De voorzieningenrechter spreekt donderdag van 'uitzonderlijke omstandigheden' en meent dat de ouders nog steeds grote gevolgen ondervinden van 'de in de brief geuite beschuldigingen'. Het speelt bovendien ook mee dat in de brief niet stond dat deze vertrouwelijk was en dat een van de ondertekenaars het bestaan van de brief zelf via de media bekend heeft gemaakt. De ouders van Milou moeten de brief binnen vijf werkdagen ontvangen. De ouders mogen de namen van de ondertekenaars alleen gebruiken om hen rechtstreeks aan te schrijven of voor het ondernemen van juridische stappen.

Bijna alle namen zwartgelakt

Eerder waren de namen van zes van de veertien ondertekenaars bekend. Dat waren onder meer hoogleraren Jim van Os (UMC Utrecht) en Damiaan Denys (Amsterdam UMC). De andere acht weigerden hun identiteit bekend te maken, ondanks oproepen van Milous ouders. Zij wisten in eerste instantie ook niet van het bestaan van de brief af. Dat nieuws kwam pas na een interview van Denys in NRC. Psychiater Menno Oosterhoff, een van de psychiaters die door de briefschrijvers werd genoemd, vroeg de brief op bij het OM. Hij ontving de brief, maar bijna alle namen waren zwartgelakt. Justitie weigerde de namen openbaar te maken om de 'persoonlijke levenssfeer' van de artsen en psychiater te respecteren en om geen partij te worden in het conflict tussen de ouders en de artsen. De rechtbank heeft nu besloten dat het OM de namen van de briefschrijvers met de ouders moet delen. 'Neergezet als ouders die hun kind de dood in hebben gejaagd'

De ouders van Milou vinden dat de brief hen ernstig heeft beschadigd en ze willen zich inhoudelijk en juridisch kunnen verweren. "Deze psychiaters hebben Milou nooit behandeld, nooit gezien", zei haar moeder Mireille Verhoof eerder in de Volkskrant. "Ze kenden haar dossier niet, maar ze hebben ons tegenover justitie neergezet als ouders die hun kind de dood in hebben gejaagd. Daar hebben wij nog altijd last van. Dag en nacht." Ze willen een rectificatie en erkenning dat de veertien briefschrijvers onrechtmatig hebben gehandeld. Bij het kort geding in augustus vertelde Milous moeder geëmotioneerd dat ze doodswensen hebben ontvangen en bij hun huis worden bedreigd. “Als ouder daarna beschuldigd worden van het aanzetten tot de dood van je kind of medeplichtig zijn aan haar dood, is met geen pen te beschrijven en onleefbaar", zei ze bij de rechtszaak.