Deze vliegende auto krijgt nu eindelijk groen licht: 'Een soort revolutie'

De eerste vliegende auto's ter wereld mogen worden gemaakt door Pal-V in Raamsdonksveer. Zij hebben de vergunningen binnen waardoor het futuristische voertuig mag rijden én vliegen. In 2028 moeten de eerste vliegende auto's van de band rollen. “Dit is waanzinnig”, zegt de directeur van Pal-V in een interview met Omroep Brabant. De eerste 250 vliegende auto’s zijn al verkocht, onder andere aan de Nederlandse brandweer. “We zijn voorlopig gestopt met de verkoop.”

De champagne is ontkurkt bij Pal-V in Raamsdonksveer. Directeur Robert Dingemanse heeft na ruim twintig jaar ontwikkelen eindelijk de vergunningen binnen voor de eerste vliegende auto ter wereld. Met trots laat Dingemanse in een productiehal de vliegende brandweerauto zien. Drie wielen, op het dak ingeklapte wieken, het dashboard heeft meer weg van een vliegtuig dan een auto en de stoelen zitten erg laag. “Vanwege de veiligheid op de weg en in de lucht zijn de regels enorm streng”, begint de directeur. Het bedrijf kwam afgelopen jaren al vaker in het nieuws met hun vliegende auto. Door de ingewikkelde regelgeving duurde het ontzettend lang voordat de productie écht kon beginnen. Dat moment is nu dus aangebroken. “Wij hebben nu toestemming gekregen om de vliegende auto te gaan produceren. En er mag dus mee gereden en gevlogen worden.” Je hebt wel een rijbewijs én vliegbrevet nodig.

De eerste vliegende auto (foto: PAL-V).

Daarmee is het Brabantse bedrijf de eerste op de zogenoemde FlyDrive-markt die kan gaan produceren. En dus lopen ze voor op internationale concurrenten uit Amerika en China. “Dat is waanzinnig. Dit is een mijlpaal waar we al zo lang naartoe werken.”

“Een drone, en ook een helikopter, kan alleen opstijgen, vliegen en landen. Niet rijden. Daarin zijn wij de enige.”

In 2028 moeten de eerste vliegende auto’s geleverd gaan worden. “Je kunt dan binnen twee minuten van een rijdende auto een vliegende auto maken”, legt Dingemanse uit. Maar je kunt niet al rijdend de lucht in om een file voorbij te gaan. “Luchtvaart moet je niet mengen met wegverkeer. Via een app word je straks geadviseerd om bij een file naar een plek te rijden waar je mag opstijgen. Vanaf de snelweg opstijgen gaat niet.” Toen ruim twintig jaar geleden de ontwikkeling begon was de drone er nog niet. Is de vliegende auto niet ingehaald door de drone? “Een drone, en ook een helikopter, kan alleen opstijgen, vliegen en landen. Niet rijden. Daarin zijn wij de enige.”

Specificaties eerste Pal-V Rijden: Snelheid op de weg: 160 km/h

Acceleratie: in minder dan 9 seconden van 0 naar 100

Rijbereik: 1.300 km Vliegen: Vliegsnelheid: 180 km/h

Vliegbereik: 400 tot 500 km

Maximale vluchtduur: Ruim 4 uur

Wie nu een vliegende auto wil bestellen wordt teleurgesteld. “De komende drie jaar zitten we vol”, zegt Dingemanse met een trotse lach. “Er zijn nu 250 vliegende auto’s gereserveerd, een omzet van 150 miljoen euro.” De helft van de al verkochte vliegende auto’s gaan naar overheden.

“Over vijftig jaar vinden we dit allemaal heel normaal en dan vliegt het zelfstandig.”

Jij en ik zullen niet zo snel een vliegende auto op de oprit hebben staan. Ze zijn voor nu vooral interessant als het gaat om het redden van levens, hulp bieden op afgelegen plekken en het snel ter plekke krijgen van specialisten. “We zijn in Nederland met alle overheidsinstanties in de hulpverleningssector in gesprek en wij denken dat ze de vliegende auto ook allemaal gaan gebruiken”, vertelt Dingemanse. Denk dan aan de politie en ambulance. “Geen ambulance die een patiënt meeneemt, maar om een specialistische arts ter plekke te brengen.” Dat is meestal ook de functie van een traumahelikopter.

De vliegende brandweerauto (foto: Noël van Hooft).

Volgens Dingemanse heeft de Nederlandse brandweer vijf vliegende auto’s gereserveerd. De brandweer zal er geen branden mee gaan blussen. “Als er bijvoorbeeld een chemische brand is in Maastricht, Moerdijk of Delfzijl, wil je een specialist van de brandweer zo snel mogelijk daar hebben. Die brandweerman kan met de vliegende auto dan zelfstandig snel naar de brand. En hij kan vanuit de lucht zien wat hij moet doen en de lokale teams op de grond aansturen.”

"Steve Jobs kwam met de iPad, een zelfde soort revolutie."

Dingemanse: “Er zijn zoveel specialisten in de wereld die snel ergens moeten kunnen zijn, alleen dat is voor ons al een grotere markt dan we nu aankunnen.” De eerste vliegende auto kost een half miljoen euro in Europa. Daarvoor kun je ook een helikopter kopen. “Maar die rijdt niet”, zegt Dingemanse meteen. “Vliegen is veel lastiger, dus je hebt echt een specialist nodig en de onderhoudskosten zijn vijf tot tien keer duurder.” “Over vijftig jaar vinden we dit allemaal heel normaal en dan vliegt het zelfstandig waardoor je geen brevet meer nodig hebt”, zegt de directeur zelfverzekerd. “Steve Jobs kwam met de iPad, een zelfde soort revolutie. Ik wil me er niet mee vergelijken, maar hij veranderde de wereld en dat gaat dit ook doen.”

Pal-V verdacht van miljoenenfraude



De arbeidsinspectie deed in juli 2022 een inval bij het bedrijf Pal-V vanwege een verdenking van fraude. Het bedrijf heeft volgens de arbeidsinspectie tijdens de coronacrisis voor miljoenen euro's aan NOW-steun ontvangen. Dit is een tegemoetkoming voor inkomen van personeel, waarmee de overheid wilde voorkomen dat mensen tijdens de coronacrisis massaal werden ontslagen. Volgens de arbeidsinspectie heeft de firma echter een omzet van tienduizenden euro's en staat de miljoenensteun daarmee niet in verhouding. "Vermoedelijk zijn de subsidies aangevraagd op basis van onjuiste informatie", schreef de inspectie. Het Functioneel Parket van het OM laat weten dat het onderzoek is afgerond en dat er in januari een zittingsdatum gepland staat.