Huilende fans en lange rijen: zo nam Efteling afscheid van Spookslot

Emotionele fans, lange rijen en speciale liedjes die gezongen werden omdat het iconische Spookslot van de Efteling haar deuren sloot. Vandaag vier jaar geleden bezochten bezoekers voor het allerlaatst het Spookslot. Met Danse Macabre kreeg de attractie een waardig opvolger maar het afscheid van het enige échte Spookslot viel menig fan zwaar.

Duizenden mensen kwamen op 4 september 2022 naar de Efteling om de allerlaatste uurtjes van het Spookslot mee te maken. De rij, die normaal gesproken vooral binnen stond, was zelfs buiten de attractie tientallen meters lang. De stoet bezoekers werd met dranghekken richting de attractie geleid. Om negen uur 's avonds werd de wachtrij voor het Spookslot gesloten. Op dat moment kwam de rij bijna tot achtbaan Baron 1898. Toen die rij was weggewerkt, was het aan het personeel om definitief afscheid te nemen van het Spookslot. Daarbij waren ook Eftelingveteranen en grondleggers van het Spookslot aanwezig, zoals Lex Lemmens en Mari van Heumen.

Documentaire 'Spookslot: Historie van Station Halfweg' Over de totstandkoming van de iconische griezelattractie van de Efteling maakte fansite De Vijf Zintuigen een documentaire. Daarin komen de makers van weleer ook aan het woord. De documentaire Spookslot: Historie van Station Halfweg (2023) is gratis en zonder account te zien op Brabant+.

Sommige fans reageerden emotioneel op hun laatste bezoek aan het Spookslot. Toen de Efteling begin 2022 aangaf dat het iconische slot zou worden gesloopt, reageerden Eftelingfans massaal geschrokken. "Schandalig! Nul respect voor de klassiekers", schreef iemand op sociale media. "Moderniseren is niet altijd beter", betoogde iemand anders. "Heel jammer, zo verdwijnt langzaam de Efteling waar wij mee zijn opgegroeid", klonk het gelaten. Er werd zelfs een petitie gestart om de sloop van de attractie, die in 1978 werd gebouwd, tegen te houden. Die werd al snel duizenden keren ondertekend.

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"Het Spookslot werd de laatste jaren het slechtst gewaardeerd van alle Eftelingattracties."

Toch kon dit de Efteling niet vermurwen. De attractie moest gesloopt worden omdat het steeds minder populair bleek. "Het Spookslot werd de laatste jaren het slechtst gewaardeerd van alle attracties", gaf een woordvoerder van de Efteling aan. "Veel mensen lieten hem links liggen, dus was het tijd voor verandering." In de dagen voor de sluiting van het Spookslot werd een speciaal boek en een speldje uitgebracht. En dat bracht fans massaal op de been, bekijk hier de beelden: