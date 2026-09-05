Nu al onrust bij NAC dat voor titel gaat: 'Noodzakelijk om uit te spreken'

De Keuken Kampioen Divisie is pas vijf wedstrijden onderweg, maar het is nu al onrustig bij NAC. Na de 4-2 nederlaag tegen RKC Waalwijk vrijdagavond staat de ploeg van Carl Hoefkens op een teleurstellende tiende plaats. De Belgische trainer blijft desondanks bij zijn uitspraken dat NAC voor het kampioenschap gaat. “Een streep door de plannen? Absoluut niet.”

In het afgelopen degradatieseizoen was er veel kritiek op Hoefkens vanuit de supporters. De Belg besloot bij NAC te blijven, maar de kritiek is nog niet omgezet in positiviteit. Sterker nog, vanuit het uitvak klonk vrijdagavond ‘Hoefkens, rot op’. “De kritiek is van hun kant terecht", concludeert de Belg. "Fans kijken naar resultaten en wij zijn nog niet waar we moeten zijn.”

Het verschil met koploper Heracles Almelo is na vijf wedstrijden al acht punten. Toch blijft Hoefkens bij zijn eerdere woorden dat het kampioenschap de ambitie is. Hij wijst daarbij naar Willem II en FC Volendam, die de afgelopen seizoenen promoveerden na een slechte start. “Ik vind het noodzakelijk om dat te roepen, ik zie de kwaliteiten van de spelers. Het doel brengt wel bepaalde druk met zich mee. Elke tegenstander past zich aan, wij zijn daar onvoldoende mee omgegaan.” Hoefkens is vooral geïrriteerd over het makkelijk weggeven van doelpunten. Al elf keer kreeg NAC een tegengoal. “We scoren tegen RKC weer twee keer en krijgen voldoende kansen op meer goals. In principe moet dat genoeg zijn voor punten. De domme tegengoals moeten we er echt uithalen. We gaan die goals weer analyseren, daar zit het grootste punt.”

"De verwachtingen zijn hoog binnen de groep."