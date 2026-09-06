Kijk hier live naar het Bloemencorso in Zundert

Vandaag is het zover: het Bloemencorso trekt weer door de straten van Zundert. Twintig buurtschappen presenteren hun corsowagens tijdens de jubileumeditie van het grootste dahliacorso ter wereld. Kun je er niet bij zijn? Volg de optocht dan hier live via de livestream.

Maandenlang hebben honderden vrijwilligers gebouwd, gelast, geplakt en miljoenen dahlia's gestoken om hun creaties tot leven te brengen. Het resultaat is een kleurrijk spektakel dat jaarlijks tienduizenden bezoekers naar Zundert trekt.

Tijdens de optocht buigt een vakjury zich over de wagens. Aan het einde van de dag wordt bekend welke buurtschap zich de winnaar van Bloemencorso Zundert 2026 mag noemen. Volg de optocht hierboven live en mis niets van het bloemenspektakel.

Het Bloemencorso Zundert is zondag 6 september vanaf 13:30 uur live te zien op Omroep Brabant televisie en op Brabant+.

Hier lees je alle verhalen over het Bloemencorso Zundert.