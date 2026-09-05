Ontsnapte serval Django doodt twee kippen en is nog altijd spoorloos

De ontsnapte serval Django heeft in Tilburg twee slachtoffers gemaakt. Twee kippen in een tuin van een van de omliggende tuinen hebben een confrontatie met de katachtige niet overleefd, meldt Beestenbende. Deze stichting uit Dordrecht is expert op het gebied van opvang van exotische dieren en is ingeschakeld om het dier samen met de politie en de eigenaar op te sporen en vangen.

Django ontsnapte zaterdagochtend uit zijn verblijf in de Koestraat en houdt zich sindsdien waarschijnlijk op in een van de achtertuinen bij woningen in de buurt van het adres van de eigenaar. Die tuinen zijn volgens Beestenbende nauwelijks toegankelijk en dat maakt het vangen van het beest erg moeilijk. "Er zijn geen bruikbare achteringangen of brandgangen waarmee het gebied eenvoudig kan worden betreden en de tuinen zijn grotendeels afgesloten van de voorzijde van de woningen", aldus de stichting op Facebook.

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Nadat de serval twee kippen te grazen had genomen, verdween hij uit het zicht. Sindsdien is hij spoorloos, meldt Beestenbende. De stichting heeft voorgesteld een drone in te schakelen om de exotische kat op te sporen. Of dat is gebeurd, is onduidelijk. Omdat er geen nieuwe zichtmeldingen zijn, heeft de politie volgens de stichting besloten dat hun hulp niet langer noodzakelijk is. "Omdat Stichting Beestenbende door de politie voor deze inzet was benaderd en die opdracht is beëindigd, hebben wij onze actieve inzet voor dit moment eveneens moeten staken. Wij hopen uiteraard dat de eigenaar het dier snel lokaliseert en veilig kan terugbrengen."