Amara (5) legt alle corsowagens vast voor haar vader die meeloopt

Amara (5) uit Achtmaal staat zondagmiddag aandachtig foto's en filmpjes te maken van alle mooie corsowagens die voorbijkomen in Zundert. Elke creatie wordt vastgelegd om later aan haar vader te kunnen laten zien. "Hij duwt een van de wagens en kan daardoor zelf niet kijken", legt ze uit.

Gelukkig heeft Amara daar iets op bedacht. Ze legt zelf alle corsowagens vast, zodat papa ze later rustig terug kan bekijken. Bij elk buurtschap kijkt ze haar ogen uit. "Ik vind het zo mooi met al die kleurtjes en sommige wagens hebben zelfs rook", vertelt ze enthousiast. Ondertussen komt er een nieuwe wagen aanrijden en moet er een foto worden gemaakt. "Je denkt dat het een kant uit gaat bewegen en dan doet het toch wat anders."

Als Amara zelf een wagen zou maken zou het een eenhoornwagen zijn. "En de hoorn en het hoofd kunnen dan bewegen." Wie weet zien we het ontwerp van Amara over twintig jaar wel door Zundert rijden. Alle updates over Bloemencorso Zundert lees je in het liveblog. Alle verhalen over Bloemencorso Zundert lees je op de themapagina.