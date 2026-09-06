LIVE | De corsowagens trekken door Zundert, volg de optocht hier

14:28

Bij buurtschap Molenstraat draait alles om WELLES-NIETES. Aan de ene kant van de wagen prijkt het woord 'Welles', aan de andere kant 'Nietes'. Het idee? Het publiek langs de route uitdagen om partij te kiezen.

Volgens Janneke van Nijnatten neemt de straat het vandaag tegen elkaar op. Bezoekers worden aangemoedigd om mee te doen aan de speelse strijd, waardoor niet alleen de wagen, maar ook het publiek onderdeel wordt van de voorstelling.