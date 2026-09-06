Dit is de winnaar van de jubileumeditie van het Bloemencorso in Zundert

Buurtschap Stuivezand is de winnaar van het Bloemencorso in Zundert. Ze won met hun wagen 'Zeespiegel' de juryprijs en kreeg een pluim.

Aan het corso deden twintig buurtschappen mee. Van alle deelnemers maakte de wagen 'Zeespiegel' de meeste indruk op de jury. De buurtschap kreeg in totaal 644 punten van de vakjury.

De buurtschap kreeg ook een pluim van de jury voor hun inzet. "Jullie krijgen een pluim, want de jury zegt het effect van vloeistof is overtuigend gerealiseerd. En de jury waardeert ook de presentatie in een hoek van 90 graden.”

Zeespiegel

Bij de wagen van buurtschap Stuivezand staat dit jaar de stijgende zeespiegel centraal. Langs de kustlijn lijken rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water te worden omsloten.