Dit is de winnaar van de jubileumeditie van het Bloemencorso in Zundert
Buurtschap Stuivezand is de winnaar van het Bloemencorso in Zundert. Ze won met hun wagen 'Zeespiegel' de juryprijs en kreeg een pluim.
Aan het corso deden twintig buurtschappen mee. Van alle deelnemers maakte de wagen 'Zeespiegel' de meeste indruk op de jury. De buurtschap kreeg in totaal 644 punten van de vakjury.
De buurtschap kreeg ook een pluim van de jury voor hun inzet. "Jullie krijgen een pluim, want de jury zegt het effect van vloeistof is overtuigend gerealiseerd. En de jury waardeert ook de presentatie in een hoek van 90 graden.”
Zeespiegel
Bij de wagen van buurtschap Stuivezand staat dit jaar de stijgende zeespiegel centraal. Langs de kustlijn lijken rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water te worden omsloten.
Geen grote bewegende onderdelen dit jaar, maar juist een subtiel spel van spiegeling en perspectief. Terwijl de wagen voorbijtrekt, verandert het water voortdurend van aanzicht. Met een lengte van zo'n 25 meter is het bovendien een imposante verschijning op het parcours.
Derde keer winst
Dit is de derde keer dat buurtschap Stuivezand als winnaar uit de bus komt. De deelnemers konden in 1975 en 2007 ook al juichen. Vorig jaar won de buurtschap nog de tweede publieksprijs.
Andere prijzen
Ook andere buurtschappen konden juichen. Buurtschap Laer-Akkermolen ging ervandoor met de tweede prijs. Buurtschap Molenstraat eindigde op de derde plek.
Buurtschap Klein-Zundertse Heikant won de publieksprijs. De tweede publieksprijs ging naar Buurtschap Laer-Akkermolen.
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