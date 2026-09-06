Bloemencorso Zundert presenteert nieuwe wisseltrofee: de 'Golden Scepter'

Wie er met de trofee vandoor gaat is nog niet bekend, maar wel is zeker dat de winnaar van het bloemencorso in Zundert zondag een gloednieuwe wisseltrofee in de wacht sleept: de Golden Scepter.

De nieuwe trofee is een eerbetoon aan de dahlia, de bloem die gebruikt wordt op alle praalwagens van het bloemencorso. "Wij zijn ontzettend trots om onze nieuwe wisseltrofee en de nieuwe ereprijzen eindelijk met jullie te mogen delen. De komende jaren wordt de Golden Scepter geheven door de winnaar van Corso Zundert", schrijft de organisatie op Facebook .

De Golden Scepter is niet zomaar gekozen als naam. Het is een type dahlia die al ruim een eeuw gekweekt wordt. De bloem heeft goudgele bloemen die langzaam een perzikachtige tint krijgen.

De winnaar van de negentigste editie van het bloemencorso wordt tijdens de tweede doorgang bekendgemaakt. Hoe dat gaat, lees je in dit artikel. De tweede doorgang begint om 17.00 uur en is hier te zien.