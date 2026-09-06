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Jubilerende drum- en showfanfare Advendo krijgt oorkonde bij Corso Zundert

Vandaag om 17:44 • Aangepast vandaag om 18:18
Fanfare ontvangt oorkonde (foto: Omroep Brabant).
Fanfare ontvangt oorkonde (foto: Omroep Brabant).

De tweede doorkomst van het bloemencorso in Zundert werd zondagmiddag even stilgelegd voor een bijzonder moment. Drum- en showfanfare Advendo uit Sneek kreeg een speciale oorkonde uit handen van de organisatie van het corso. 

Profielfoto van Kim PanhuijzenProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Kim Panhuijzen & Sander van Hirtum

Advendo neemt dit jaar voor de vijfentwintigste keer deel aan het corso en viert bovendien het 80-jarig bestaan van de vereniging. "Advendo voelt als een vertrouwde vriend hier in Zundert", klinkt het lovend.

De onderscheiding is een blijk van waardering voor de jarenlange band tussen Sneek en Zundert en de bijdrage van het korps aan het corso.

De winnaar van de negentigste editie van het bloemencorso wordt tijdens de tweede doorgang bekendgemaakt. Hoe dat gaat, lees je in dit artikel. De tweede doorgang begon zondagmiddag om 17.00 uur en is hier te zien.

Alle updates over Bloemencorso Zundert lees je in het liveblog.

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