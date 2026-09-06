Jubilerende drum- en showfanfare Advendo krijgt oorkonde bij Corso Zundert

De tweede doorkomst van het bloemencorso in Zundert werd zondagmiddag even stilgelegd voor een bijzonder moment. Drum- en showfanfare Advendo uit Sneek kreeg een speciale oorkonde uit handen van de organisatie van het corso.

Advendo neemt dit jaar voor de vijfentwintigste keer deel aan het corso en viert bovendien het 80-jarig bestaan van de vereniging. "Advendo voelt als een vertrouwde vriend hier in Zundert", klinkt het lovend.

De onderscheiding is een blijk van waardering voor de jarenlange band tussen Sneek en Zundert en de bijdrage van het korps aan het corso.

De winnaar van de negentigste editie van het bloemencorso wordt tijdens de tweede doorgang bekendgemaakt. Hoe dat gaat, lees je in dit artikel. De tweede doorgang begon zondagmiddag om 17.00 uur en is hier te zien.

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