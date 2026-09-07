Dit waren de mooiste wagens van Bloemencorso Zundert

Van een zeespiegel tot een zielentocht. Het Bloemencorso Zundert leverde ook dit jaar weer spectaculaire creaties op. Dit waren de mooiste wagens van de jubileumeditie.

Zeespiegel

Uiteraard kan de wagen van de winnaar niet in het rijtje ontbreken. Bij Buurtschap Stuivezand stond op hun wagen Zeespiegel de stijgende zeespiegel centraal. Langs de kustlijn lijken rode pionnen, die mensen voorstellen, steeds verder door het water te worden omsloten. Geen grote bewegende onderdelen dit jaar, maar juist een subtiel spel van spiegeling en perspectief. Terwijl de wagen voorbijtrekt, verandert het water voortdurend van aanzicht. Met een lengte van zo'n 25 meter is het bovendien een imposante verschijning op het parcours.

Sandraudiga

Buurtschap Laer-Akkermolen bracht met Sandraudiga een ode aan de band tussen mens, dier en natuur. De wagen ademde het Zundertse landschap, met grassen, dieren en figuranten die het geheel tot leven brengen. Het spektakel zat dit keer niet in grote bewegingen, maar juist in de details. Reigers lijken door de lucht te vliegen, ogen gaan open en dicht en tijdens de presentatie komen zon en maan op hun eigen manier voorbij. Een rustige, maar bijzonder verfijnde wagen die uitnodigt om zelf op ontdekking te gaan.

WELLES-NIETTES

Buurtschap Molenstraat maakte van de corsoroute één grote welles-nietesdiscussie. De wagen WELLES-NIETES bestaat uit twee kanten: een gele zijde met 'Welles' en een rode zijde met 'Nietes'. Niet alleen de wagen is verdeeld in twee kampen, ook het publiek doet mee. Langs de route werd tijdens de corso zichtbaar partij gekozen, helemaal in de geest van het ontwerp. Met zestig figuranten, van wie er 22 op de wagen staan, zorgde Molenstraat voor een van de opvallendste acts tijdens het bloemencorso.

Chorégraphie Géométrique

Buurtschap Rijsbergen koos tijdens de Bloemencorso voor precisiewerk met Chorégraphie Géométrique. Op de wagen voeren armen en benen een zorgvuldig gechoreografeerde dans uit, waarbij geometrische patronen voortdurend van vorm veranderen. Alles beweegt volledig synchroon dankzij een uitgekiend mechaniek en een geprogrammeerde aansturing. Het resultaat is een hypnotiserend schouwspel waarin techniek en beweging samenkomen tot één grote, dansende compositie.

Kèrel & Co helpen verhuizen

Buurtschap Poteind betrad de corso met hun wagen: Kerel & Co helpen verhuizen. Een verhuizing in een statig landhuis lijkt een simpele klus, maar niet als Kèrel & Co langskomt. Rond de wagen probeerden vijftien figuranten de enorme meubels naar binnen te krijgen, al ging dat bepaald niet soepel. Een omvallende ladder, een zwierende verhuizer en spullen die alle kanten op vliegen zorgden voor een flinke dosis chaos. Net als bij Buurman & Buurman gaat alles mis wat maar mis kan gaan. Aan het einde ligt de boel in puin, waarna het hele tafereel simpelweg weer van voren af aan begint.

Zielentocht

De wagen van buurtschap Klein Zundert viel op door rust en eenvoud. Zielentocht hangt volledig aan een boven constructie en beweegt daardoor bijna zwevend over het parcours. De witte uitvoering en ingetogen muziek zorgen voor een serene sfeer. Wat de wagen precies verbeeldt, laat het buurtschap bewust in het midden. Juist dat mysterieuze karakter maakt Zielentocht tot een opvallende verschijning in de optocht.

Buurtschap Klein Zundert - Zielentocht (foto: Caroline van Leusden/Eye4images).







