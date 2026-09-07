Frustratie bij rechtszaak over azc in Uden: 'Geen vertrouwen meer in'

De komst van het nieuwe asielzoekerscentrum (azc) aan de Boekelsedijk in Uden zorgt nog altijd voor grote zorgen bij omwonenden. Acht buurtbewoners dienden een bezwaar in tegen de verleende bouwvergunning voor het nieuwe azc aan de Boekelsedijk. Dinsdag mochten zij hun stem laten horen bij de rechtbank in Den Bosch.

Het is een druk bezochte zitting deze dinsdagochtend. Bijna de hele zaal zit vol met buurtbewoners, mensen van de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De rechter somt op waar de verschillende bezwaren over gaan. Zo twijfelt iedereen of de locatie aan de Boekelsedijk wel geschikt is voor een azc. Ook zijn er zorgen over de veiligheid en is er onvrede over de manier waarop omwonenden zijn betrokken bij de plannen. Het is slechts "een korte samenvatting" van de stapel aan bezwaren, geeft de rechter aan. Tijdens de zitting krijgen de bezwaarmakers de gelegenheid om duidelijk te maken wat er volgens hen niet deugt aan de vergunning voor het azc. Een belangrijk bezwaar is dat het terrein ongunstig ligt: het azc komt bij sportvelden en langs een drukke fietsroute voor jonge sporters en scholieren.

Het azc aan de Boekelsedijk in Uden Het azc moet een plek gaan bieden voor driehonderd mensen. Zij zitten op dit moment nog in de opvang in hotel Van der Valk aan de andere kant van het dorp. Eigenlijk zouden zij op uiterlijk 1 oktober verhuizen naar de locatie aan de Boekelsedijk, maar deze datum is opgeschoven naar 1 december. Dit is niet de eerste keer dat omwonenden naar de rechter stappen. In juni was er al een rechtszaak om de bouw van het azc per direct stil te leggen. De rechter ging er echter niet in mee. Uit de uitspraak bleek dat het belang van het COA om het azc op tijd af te krijgen zwaarder weegt.

Veiligheid is een volgend belangrijk onderwerp tijdens de zitting. Omwonenden maken zich onder meer zorgen over de veiligheid van fietsende schoolkinderen, verkeersdrukte op de Boekelsedijk en mogelijke overlast buiten het terrein.

Ook is er de vrees dat sportverenigingen door de komst van het azc geen ruimte meer hebben om uit te breiden. "Dit is de enige plek waar we nog konden uitbreiden met sport. Nu kunnen we geen kant meer op", zegt een inspreker. Een ander vraagt om extra maatregelen, zoals boa's die op drukke momenten fysiek aanwezig zijn. De rechter vat de verschillende wensen samen: "U wilt wat meer borging."

De locatie voor het azc aan de Boekelsedijk in Uden (foto: Google Maps).

De gemeente Maashorst probeert de omwonenden in de rechtbank gerust te stellen. Zo geeft ze aan dat de veiligheid nadrukkelijk wordt meegenomen in de plannen. En het COA geeft aan dat er op het terrein dag en nacht personeel aanwezig is en eigen gezondheidszorg voor bewoners. Andere voorzieningen, zoals een supermarkt, zijn volgens het COA ook op loopafstand.

"We hebben talloze ideeën aangedragen, maar er is weinig van meegenomen."

Iets dat ook zorgt voor frustratie bij de bezwaarmakers is de manier waarop inwoners bij de plannen zijn betrokken. "Communicatie kan op alle vlakken beter", zegt een van de insprekers. "We hebben talloze ideeën aangedragen, maar er is weinig van meegenomen", vult een andere inspreker aan. "Ik heb er geen vertrouwen meer in." Het wordt de rechter al snel duidelijk dat dit punt voor de bezwaarmakers erg belangrijk is. Iets waar de gemeente zich niet in herkent. Zij geven juist aan zich volop te hebben ingezet om inwoners mee te laten denken en te informeren. "Sommige dingen kun je meenemen, maar niet alles kan worden overgenomen." Uiterlijk 15 oktober doet de rechtbank uitspraak. Dan wordt duidelijk of de bouwvergunning voor het azc terecht is afgegeven.