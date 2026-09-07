Bart gokt op comeback van de Commodore-computer en opent een winkel

De vitrines zijn leeg en Bart van den Akker heeft nog maar twee Commodore-computers in zijn winkel. De oprichter van het HomeComputerMuseum in Helmond waagt een sprong in het diepe. Hij opent binnenkort de deuren van naar eigen zeggen de enige Commodore-winkel ter wereld.

De Commodore 64 uit 1982 is volgens Bart hét icoon onder de oude computers. "En de liefde voor deze computer is bij een grote groep mensen nog altijd aanwezig." Vandaar dat hij het aandurft om aan de overkant van het HomeComputerMuseum in Helmond een retrowinkel te vestigen waar, naast Commodore-producten, ook refurbished laptops, retrocomputers en onderdelen voor oude computers worden verkocht. Mocht het toch niet gaan lopen, dan is er geen man overboord. Het museum gaat er uitbreiden en ook het depot en de reparatieservice krijgen een plek in het nieuwe pand. "We groeiden al uit ons jasje", zegt Bart. "Ook zonder de winkel kunnen we blijven bestaan." De Commodore 64 ziet eruit als een log toetsenbord, al zullen liefhebbers die omschrijving meteen verfoeien. Het is de meest verkochte computer aller tijden, volgens Bart. "Er zijn meer dan tien miljoen van verkocht." Nu denk je misschien: Apple zal er toch wel meer hebben verkocht? "Het gaat erom dat dit voor één type geldt, met dezelfde configuratie", zegt Bart. "De Commodore heeft er ook een vermelding in het Guinness Book of Records mee gehaald." De Commodore kon van alles: computerspelletjes draaien, maar bijvoorbeeld ook teksten verwerken.

Bart opent een vitrine waarin een goudkleurige Commodore staat. Want de computer is opnieuw te koop, al gaat het niet om de goudkleurige versie. Dat is een collectorsitem. De nieuwe versie heet de Commodore 64 Ultimate en is ontwikkeld door YouTuber Perifractic. Deze YouTuber heeft een kanaal over retrocomputers en games. Hij werd eigenaar van Commodore, dat nu in Roosendaal is gevestigd, en bracht een nieuwe computer uit. "Ik ben met hem in contact gekomen", zegt Bart. "Wij hebben veel geschiedenis van Commodore staan. We wilden meer Commodore en hij wilde nieuwe Commodores uitbrengen." Perifractic was gecharmeerd van het idee van een fysieke winkel. "De combinatie van het officiële Commodore-museum en de winkel past perfect."

"Jongeren zijn op zoek naar uitdaging."