Honderden mensen onthalen Oranjebus in Chaam na maandenlange tocht

De Oranjebus is weer thuis in standplaats Chaam. Maandenlang was de bus op reis voor het WK voetbal in Noord-Amerika. Van Houston tot Monterrey in Mexico: chauffeur Frans Peeters zag van alles voorbijkomen. "Maar het welkom thuis was toch ook wel erg bijzonder."

Halverwege april vertrok de Oranjebus vanuit Chaam naar Amerika en zondag kwam de bus weer terug. Een reis van bijna vijf maanden, waarvan een deel per boot. Dat verdiende een onthaal, dachten inwoners van Chaam. Buschauffeur Frans dacht en hoopte dat er zo'n 300 mensen kwamen kijken, maar dat werden er een stuk meer. "Ik begreep dat de organisatie 500 vlaggetjes had laten maken, maar dat die halverwege het onthaal al op waren", vertelt Frans trots. "Ik denk dat er zo'n 500 tot 600 mensen waren. Heel bijzonder. Een geweldig welkom." De inwoners waren allemaal in het oranje gekleed en liepen in een stoet achter de bus aan. Uiteraard gingen ze ook nog enthousiast van links naar rechts tijdens Links Rechts van Snollebollekes, dat in Amerika ook erg populair was tijdens het WK.

"We zijn in Mexico constant bewaakt door politie en het leger."

De chauffeur bestuurt de bus al 22 jaar en was bij heel wat Oranje-wedstrijden. "Maar wat we dit WK hebben gezien, gaan we nooit meer meemaken. Het was zo speciaal." Neem de tocht van de Verenigde Staten naar Monterrey, vertelt Frans. "We hadden de gouverneur van tevoren opgebeld om te checken of alles wel goed zou komen qua veiligheid. Hij zei: daar zorg ik voor. En dat deed hij. We zijn in Mexico constant bewaakt door politie en leger. Iedereen was zo vriendelijk en gastvrij." Dat was ook in de Verenigde Staten het geval. "Als we stil stonden voor een stoplicht, stapten mensen om ons heen uit hun auto's. Dan nodigden ze ons uit om gratis in hun restaurant te komen eten. We hoefden dan alleen fooi te geven aan het personeel." Hij lacht. "Ik denk dat we elke avond gratis hebben gegeten."

"Nu hebben we de hele winter voor onderhoud."

Daar bleef het niet bij. Bij het eerste WK-duel liepen zo'n 15.000 supporters achter de bus aan. Iedereen wilde met het oranje gevaarte op de foto en het team dat meereed kreeg overal cadeautjes. De tocht terug naar Nederland was lang, maar daar was de chauffeur zelf niet bij. Hij is een tijd geleden al teruggevlogen. "We kenden iemand in Amerika die de bus voor ons op de boot heeft gereden. Ik heb de bus vanuit de haven van Zeebrugge weer naar Chaam gebracht." En nu? Eerst gaat de bus nog op bezoek bij een sponsor en halverwege november rijdt Frans met de bus naar Berlijn, voor de kwalificatiewedstrijd van Oranje voor de Nations League. "Daarna gaan we beginnen met het onderhoud, want er moeten wat dingen gebeuren. Daar hebben we de hele winter voor."