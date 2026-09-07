Alle winkels van bakkerij ’t Bakkertje blijven voorlopig dicht na brand

De acht winkels van bakkerij ’t Bakkertje in Helmond blijven voorlopig dicht. Na de brand van donderdag in de meterkast van de centrale bakkerij is er daar nog altijd geen stroom. En daardoor kan er niet worden gebakken. Wanneer de winkels weer open gaan, is nog onduidelijk.

Afgelopen vrijdag waren de winkels nog open met een beperkt assortiment. Er werden alleen producten verkocht die vóór de brand waren gebakken en veilig waren opgeslagen. Vanaf zaterdag gingen alle acht vestigingen dicht.

De bakkerij laat op haar website weten dat de meterkast door de brand zwaar beschadigd is geraakt . En zolang er geen stroom is, ligt de volledige productie stil. De winkels kunnen daardoor niet worden voorzien van verse producten.

Nog geen zicht op heropening

Wanneer klanten weer terechtkunnen bij ’t Bakkertje, kan het familiebedrijf nog niet zeggen. Achter de schermen wordt volgens de bakkerij hard gewerkt aan een oplossing om de productie zo snel mogelijk te hervatten.

De brand ontstond donderdagmiddag tijdens werkzaamheden in de meterkast van de centrale bakkerij aan de Buitendijk in Helmond. Een elektricien was bezig met het aansluiten van nieuwe groepen voor een nieuwe koeling toen er een ontploffing was.

De elektricien liep daarbij brandwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij weer thuis. De Arbeidsinspectie deed onderzoek naar het ongeluk en stelde volgens eigenaar Theo Dirks geen onjuistheden vast.

Bestellingen terugbetaald

Klanten van wie een bestelling door de brand niet kan worden gemaakt of geleverd, krijgen hun geld terug. Een groot deel van hen is inmiddels door de bakkerij benaderd.