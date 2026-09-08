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LIVE 112-nieuws | Metershoge vlammen bij autobrand in Oss, zelfde huis opnieuw getroffen | Vrachtwagen brandt volledig uit bij A17-oprit in Roosendaal
Vandaag om 05:56
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Liveblog
05:56
Metershoge vlammen bij autobrand in Oss, zelfde huis opnieuw getroffen
Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken bij een woning aan de Wagenaarstraat in Oss. De vlammen waren metershoog, waardoor ook het huis schade opliep. Opvallend is dat een half jaar geleden op exact dezelfde plek ook al een auto door brandstichting werd verwoest.
05:48
Vrachtwagen brandt volledig uit bij A17-oprit in Roosendaal
Een vrachtwagen is maandagavond volledig uitgebrand op de oprit van de A17 bij Roosendaal. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om het vuur te bestrijden.
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