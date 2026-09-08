Navigatie overslaan
Ontdek
112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Metershoge vlammen bij autobrand in Oss, zelfde huis opnieuw getroffen | Vrachtwagen brandt volledig uit bij A17-oprit in Roosendaal

Vandaag om 05:56

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

05:56

Metershoge vlammen bij autobrand in Oss, zelfde huis opnieuw getroffen

Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken bij een woning aan de Wagenaarstraat in Oss. De vlammen waren metershoog, waardoor ook het huis schade opliep. Opvallend is dat een half jaar geleden op exact dezelfde plek ook al een auto door brandstichting werd verwoest.

Lees verder

05:48

Vrachtwagen brandt volledig uit bij A17-oprit in Roosendaal

Een vrachtwagen is maandagavond volledig uitgebrand op de oprit van de A17 bij Roosendaal. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit om het vuur te bestrijden.

Lees verder

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.